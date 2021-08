Про це повідомляє видання People.

На презентації, яка відбувалась на стадіоні Mercedes-Benz в Атланті, Каньє та Кім в якийсь момент опинились разом, а репер навіть присвятив пісню Love Unconditionally та коротку промову дружині. Після слів про кохання до Кім він почав плакати та не міг заспокоїтися приблизно 10 хвилин. В пісні є такі слова: “Час та простір – це розкіш, але ти прийшла сюди й показала, що все ще кохаєш мене”.

Kanye West ends his “Donda” listening event floating in the air. pic.twitter.com/xFVGxPuegO — Rap Alert (@rapalert4) August 6, 2021

Однак, на думку фанатів пари, Кім сама спровокувала своєю появою на презентації плітки про те, що вони з Каньє знову разом. Пара вирішила розлучитися ще кілька місяців тому. Вони мешкають окремо і спілкуються лише через своїх представників, попри те, що мають спільних дітей.

6 серпня Кім опублікувала на особистій сторінці в соціальній мережі Instagram серію фото та відео з презентації альбому Donda.

На презентацію Кім завітала в мерчі Donda, спеціально створеному для Каньє брендом Balenciaga. Це темний костюм, який повністю закриває тіло й доповнений балаклавою. Тобто побачити можна лише очі людини.

Цікаво, що Каньє буквально жив на стадіоні з часу попередньої презентації альбому, яка відбулася 23 липня. На стадіоні він зробив імпровізовану студію та кілька кімнат для членів команди. Там працював навіть шеф-кухар, який готував улюблені страви репера.

Під час вчорашнього виступу Каньє виніс на сцену матрац, на якому спав до цього, а навколо нього поскладав власні речі першої потреби.

Креативним директором Donda Release Event був Демна Гвасалія, товариш Каньє та дизайнер мерча від Balenciaga.

На презентації Каньє виконав всі ті ж треки, що й під час першого концерту, а також доповнив їх спільними роботами з Lil Yachty, Lil Durk, The Weeknd, Jay Electronica та The Lox. Останнім прозвучав трек No Child Left Behind, під час якого Каньє підняли в повітря.

Що відомо про альбом “Donda”?

“Donda” це вже десятий студійний альбом Каньє Веста. Репер назвав його на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому Graduation. Це головна трагедія в житті артиста.

Вперше про новий альбом заговорили у травні минулого року. Тоді кінематографіст Артур Джафа випадково розповів про роботу над проєктом God’s Country під час прямого етеру. Через місяць з’явилася інформація про трек Веста з Тревісом Скоттом “Wash Us In The Blood”. Після цього Каньє підтвердив прийдешній реліз.

Торік у липні репер змінив назву альбому на “Donda”.

Подейкують, що альбом мав вийти ще торік. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.

Очікується, що в альбомі будуть треки з Playboi Carti, Pusha T, Jay-Z, Roddy Ricch, Lil Baby та іншими виконавцями. Наразі Вест тримає інтригу.