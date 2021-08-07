Про це повідомляє видання People.
На презентації, яка відбувалась на стадіоні Mercedes-Benz в Атланті, Каньє та Кім в якийсь момент опинились разом, а репер навіть присвятив пісню Love Unconditionally та коротку промову дружині. Після слів про кохання до Кім він почав плакати та не міг заспокоїтися приблизно 10 хвилин. В пісні є такі слова: “Час та простір – це розкіш, але ти прийшла сюди й показала, що все ще кохаєш мене”.
Kanye West ends his “Donda” listening event floating in the air. pic.twitter.com/xFVGxPuegO
— Rap Alert (@rapalert4) August 6, 2021
— Kim Kardashian West (@KimKardashian) August 7, 2021
Однак, на думку фанатів пари, Кім сама спровокувала своєю появою на презентації плітки про те, що вони з Каньє знову разом. Пара вирішила розлучитися ще кілька місяців тому. Вони мешкають окремо і спілкуються лише через своїх представників, попри те, що мають спільних дітей.
6 серпня Кім опублікувала на особистій сторінці в соціальній мережі Instagram серію фото та відео з презентації альбому Donda.
На презентацію Кім завітала в мерчі Donda, спеціально створеному для Каньє брендом Balenciaga. Це темний костюм, який повністю закриває тіло й доповнений балаклавою. Тобто побачити можна лише очі людини.
Цікаво, що Каньє буквально жив на стадіоні з часу попередньої презентації альбому, яка відбулася 23 липня. На стадіоні він зробив імпровізовану студію та кілька кімнат для членів команди. Там працював навіть шеф-кухар, який готував улюблені страви репера.
Під час вчорашнього виступу Каньє виніс на сцену матрац, на якому спав до цього, а навколо нього поскладав власні речі першої потреби.
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Креативним директором Donda Release Event був Демна Гвасалія, товариш Каньє та дизайнер мерча від Balenciaga.
На презентації Каньє виконав всі ті ж треки, що й під час першого концерту, а також доповнив їх спільними роботами з Lil Yachty, Lil Durk, The Weeknd, Jay Electronica та The Lox. Останнім прозвучав трек No Child Left Behind, під час якого Каньє підняли в повітря.
#DONDA pic.twitter.com/55tmitK7ha
— Kim Kardashian West (@KimKardashian) August 6, 2021
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Що відомо про альбом “Donda”?
“Donda” це вже десятий студійний альбом Каньє Веста. Репер назвав його на честь своєї мами. Вона пішла з життя у 2007 році у віці 58 років під час ери альбому Graduation. Це головна трагедія в житті артиста.
Вперше про новий альбом заговорили у травні минулого року. Тоді кінематографіст Артур Джафа випадково розповів про роботу над проєктом God’s Country під час прямого етеру. Через місяць з’явилася інформація про трек Веста з Тревісом Скоттом “Wash Us In The Blood”. Після цього Каньє підтвердив прийдешній реліз.
Торік у липні репер змінив назву альбому на “Donda”.
Подейкують, що альбом мав вийти ще торік. Проте в особистому житті Веста сталися зміни – він розлучився з бізнесвумен та моделлю Кім Кардаш’ян. Це змусило репера відкласти реліз.
Очікується, що в альбомі будуть треки з Playboi Carti, Pusha T, Jay-Z, Roddy Ricch, Lil Baby та іншими виконавцями. Наразі Вест тримає інтригу.
- На онлайн-аукціоні eBay фанати Каньє Веста виставили на продаж пакети повітря з презентації нового альбому репера “Donda”.
- Напередодні прем’єри альбому Вест опублікував у своєму Instagram скриншот своїх дзвінків. Як виявилося, репер активно спілкувався зі своїм колегою The Weeknd. Зокрема, Вест та The Weeknd телефонували один одному як мінімум тричі. Ймовірно, таким способом він натякає на колаборацію.