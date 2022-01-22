Організатори міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення” репрезентували слоган і логотип шоу 2022 року.

Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Одним з найочікуваніших аспектів пісенних конкурсів “Євробачення” є візуальна стилістика і те, як вона пов’язана з містом-господарем і шоу, яке буде представлене. Ми раді представити логотип конкурсу у Турині, а також новий слоган”, — зазначають організатори у зверненні.

Слоган “Євробачення” цьогоріч — The Sound Of Beauty, що у перекладі з англійської означає “Звук краси”.

У 2022 році конкурс пройде в італійському Турині. Перший півфінал розпочнеться — 10 травня, а другий — 12 травня. А вже 14 травня відбудуться виступи фіналістів на олімпійській арені PalaOlimpico.

Торік перемогу здобула рок-група Maneskin з піснею Zitti E Buoni.

Команда організаторів закликала ділитися враженнями про стилістичні рішення команда. Також шанувальники шоу невдовзі матимуть змогу дізнатися, як ці ідеї було втілено в життя.