Про це повідомляється на сайті конкурсу.
Одним з найочікуваніших аспектів пісенних конкурсів “Євробачення” є візуальна стилістика і те, як вона пов’язана з містом-господарем і шоу, яке буде представлене. Ми раді представити логотип конкурсу у Турині, а також новий слоган”, — зазначають організатори у зверненні.
Слоган “Євробачення” цьогоріч — The Sound Of Beauty, що у перекладі з англійської означає “Звук краси”.
У 2022 році конкурс пройде в італійському Турині. Перший півфінал розпочнеться — 10 травня, а другий — 12 травня. А вже 14 травня відбудуться виступи фіналістів на олімпійській арені PalaOlimpico.
Торік перемогу здобула рок-група Maneskin з піснею Zitti E Buoni.
Команда організаторів закликала ділитися враженнями про стилістичні рішення команда. Також шанувальники шоу невдовзі матимуть змогу дізнатися, як ці ідеї було втілено в життя.
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