«Кращий час»: Дженніфер Лопес вперше прокоментувала стосунки з Беном Аффлеком

Голлівудська актриса і співачка Дженніфер Лопес на тлі роману з актором Беном Аффлеком заявила, що вона зараз переживає найкращий час у своєму житті.

Про це повідомляє журнал People.

“Я дуже щаслива. Я знаю, що люди завжди питають: “Як ти? Що відбувається? З тобою все гаразд?”. Але я ніколи не відчувала себе краще, ніж зараз”, – розповіла Дженніфер в інтерв’ю з Зейном Лоу для Apple Music в рамках промо-кампанії свого нового синглу.

Хоча Лопес і не назвала ім’я Аффлека, але зазначила, що час, проведений з ним, кращий в житті.

“Хочу сказати всім людям, яким я не байдужа і які не байдужі мені: я досягла стану, коли мені добре самій по собі. І як тільки ти до цього приходиш, з тобою трапляються вражаючі речі, про які ти вже і не мріяв. Так і сталося. Найкращий час в моєму житті”, – додала зірка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують розвивати свої стосунки. Пара навіть познайомила своїх дітей.