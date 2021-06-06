Американська актриса Ліза Кудров розповіла, що перед зніманням спецепізода "Друзі: Возз'єднання" їй довелося гуглити акорди пісні "Smelly Cat" ("Смердючий кіт") своєї героїні Фібі Буффе.

Про це вона розповіла в “Шоу Еллен Дедженерес”, повідомляє журнал People.

Пісня “Смердючий кіт” була написана спеціально для серіалу “Друзі” і стала одним з його головних символів.

Актриса зізналася, що останній раз виконувала її ще у 2004 році, коли був знятий останній епізод шоу. За цей час Кудров зовсім забула акорди, тому їй довелося гуглити їх перед зніманням спецепізода “Друзі: Возз’єднання”. Актриса заспівала легендарну пісню у дуеті зі співачкою Леді Гага.

Ситком “Друзі” вийшов на екрани у 1994 році. Серіал був визнаний однією з найкращих комедій в історії американського телебачення.

Нагадаємо, що 27 травня на стрімінговому сервісі HBO Max вийшов спеціальний епізод легендарного серіалу “Друзі”. У зніманні взяли участь шестеро акторів, які виконували головні ролі оригінальних сезонів.

Возз’єднання “Друзів” стало найочікуванішою подією весни. При цьому спочатку знімання було під загрозою, оскільки не всіх акторів влаштовувала сума гонорарів. Її довелося подвоювати.