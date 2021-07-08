Мати американської співачки Брітні Спірс, яка знаходиться під опікунством батька, Лінн подала прохання про те, щоб її дочка могла найняти приватного адвоката.

Про це повідомляє журнал People.

Клопотання було подано всього через день після того, як давній призначений судом адвокат Брітні – Сем Інгхем – звернувся до суду з проханням піти у відставку.

“Це клопотання про призначення приватного адвоката має першорядне значення і може дуже сильно вплинути на всі інші запити. Само собою зрозуміло, що до того, як суд розгляне, наприклад, питання про припинення опікунства, Брітні має бути дозволено проконсультуватися з обраним нею адвокатом”, – йдеться в судовому документі.

Лінн також описала появу Брітні та її виступ в суді як “дуже сміливі”, додавши, що її дочка “здатна дбати про свою персону”, а також згадала про її здатність виступати, ставити хореографію і “заробляти буквально сотні мільйонів доларів як міжнародна знаменитість” .

“Її дієздатність, безумовно, відрізняється сьогодні від того, що було в 2008 році, і вона більше не повинна відповідати стандарту 2008 року, відповідно до якого вона була визнана “нездатною найняти адвоката”, – резюмувала мати поп-зірки.

Брітні Спірс 23 червня вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку.

Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).

Коментуючи свої публікації в соціальних мережах, в яких вона запевняла, що з нею все гаразд, співачка зазначила, що це було брехнею. Спірс стверджує, що її примушували вживати літій.

Зірка також розповіла, що через опіку не може знову вийти заміж і народити третю дитину, оскільки їй не дозволяють. Вона наголосила, що хотіла видалити внутрішньоматкову спіраль, щоб у неї могла народитися ще одна дитина, але їй не дозволили цього.

Спірс повідомила суду, що раніше не висловлювалася публічно, оскільки думала, що їй ніхто не повірить. Востаннє співачка безпосередньо розмовляла із суддею в травні 2019 року, але суд був закритий для публіки.