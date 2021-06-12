Про це повідомляє журнал Cosmopolitan.
Будинок, який орендує пара, вартує 30 тисяч доларів на місяць.
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Пара живе в місті Шерман-Оукс (штат Каліфорнія). Це середній, за мірками Airbnb, будинок. В ньому п’ять спалень та п’ять санвузлів. Площа будинку – 5,3 тис. квадратних футів.
На території будинку є басейн, СПА-комплекс, баскетбольний майданчик. З головної спальні є вихід на терасу. Також в будинку гараж на два автомобілі, кухня з обладнанням для шеф-кухара.
Якщо до пари приїдуть гості – для них є окремий будиночок. Однак, якщо туди когось треба буде заселити – платити доведеться окремо.
Колсон Бейкер та Меган Фокс познайомилися на фільмуванні кінострічки “Midnight in the Switchgrass”. Вони були вперше помічені разом у травні 2020 року і незабаром підтвердили свої стосунки на сторінках в Instagram.
У листопаді минулого року Меган Фокс подала на розлучення з зіркою серіалу “Беверлі-Хіллз, 90210” Браяном Остіном Гріном після десяти років шлюбу. Колишня дівчина Колсона Бейкера, Instagram-блогерка Соммер Рей заявила, що він зраджував її з Меган Фокс.
- У січні цього року Меган Фокс спровокувала чутки про заручини c Колсоном Бейкером.