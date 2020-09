Американський співак Мерилін Менсон презентував кліп на композицію Do not Chase The Dead.

Відео співак опублікував на своєму YouTube-каналі.

У ролику знялися актор Норман Рідус із серіалу “Ходячих мерців” і фотограф Ліндсі Юсіч. За сюжетом Рідус і Менсон їдуть по нічному місту автомобілем. Менсон спливає кров’ю після ножового поранення.

Юсіч на початку ролика спостерігає сцену вуличних розбірок. Вона також з’являється в епізодах з їздою на автомобілі.

Режисером відео виступив фотограф і кліпмейкер Тревіс Шинн.

Пісня Do not Chase The Dead увійшла в новий альбом Мериліна Менсона – We Are Chaos, реліз якого відбувся 11 вересня. Це одинадцятий студійний альбом Менсона.

29 липня співак презентував головню пісню альбому — “We Are Chaos” — та моторошний кліп на неї: у ролику співак з’являється у вигляди пігулки, яку проковтнули, черепа й голови в морі крові.