Про це сповіщає Rolling Stone.
У тизері показано, як Елвіс Преслі гуляє по Місяцю, тренується для роботи в секретному агентстві, катається на джипі джунглями, б’є поганих хлопців разом зі своїм шимпанзе на ім’я Скаттер — яке було у музиканта в реальному житті.
Вдень він співає, а вночі працює в секретному агентстві під назвою TCB. У мультсеріалі, створеному для дорослих, про що свідчать бризки крові та нецензурна лексика, дружина Преслі, Прісцилла, вказана як співавтор і виконавчий продюсер разом із рок-співаком Джоном Едді. Модельєр Джон Варватос відповідає за вибір цифрового гардеробу для агента Елвіса.
Зазначено, що це перший анімаційний серіал для дорослих від Sony Pictures Animation. Прем’єру телесеріалу заплановано на березень 2023 року.
- 44% жителів штату Техас готові підтримати кандидатуру голлівудського актора Метью Макконахі на виборах губернатора, які мають відбутися у 2022 році.
- Американський актор і продюсер Меттью МакКонахі розповів, чому відмовився від зйомок у романтичних комедіях і як його в цьому рішенні підтримала дружина – бразильська модель Каміла Алвес.
- Актор Метью Макконахі випустив книгу мемуарів, в якій розповів про пережите сексуальне насильство з боку чоловіка. Йому тоді було 18 років.