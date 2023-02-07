Про це сповіщає Rolling Stone.

У тизері показано, як Елвіс Преслі гуляє по Місяцю, тренується для роботи в секретному агентстві, катається на джипі джунглями, б’є поганих хлопців разом зі своїм шимпанзе на ім’я Скаттер — яке було у музиканта в реальному житті.

Вдень він співає, а вночі працює в секретному агентстві під назвою TCB. У мультсеріалі, створеному для дорослих, про що свідчать бризки крові та нецензурна лексика, дружина Преслі, Прісцилла, вказана як співавтор і виконавчий продюсер разом із рок-співаком Джоном Едді. Модельєр Джон Варватос відповідає за вибір цифрового гардеробу для агента Елвіса.

Зазначено, що це перший анімаційний серіал для дорослих від Sony Pictures Animation. Прем’єру телесеріалу заплановано на березень 2023 року.