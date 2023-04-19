Команді народного артиста України Андрія Данилка, котрий виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, не дали дозвіл на виїзд з України для проведення концертного туру в США та Канаді через нові правила перетину кордону.

Про це Андрій Данилко повідомив у своєму відеозверненні на YouTube.

“Ми чотири дні на валізах просиділи! Великий тур анонсували ще рік тому, коли були інші правила виїзду. У країні війна, а у нас у колективі 26 осіб. Ми просто не встигли фізично зробити всім нові документи. Я дуже переживаю через це. Але знаю точно, це не скасування, а перенесення, концерти відбудуться вже цієї осені!”, – заявив Андрій Данилко. А також перепросив за перенесення туру й закликав не засмучуватися своїх прихильників.

#Буквам вдалося поговорити з Ігорем Голубчиком, організатором North American Tour Вєрки Сердючки та президентом компанії Resilience Entertainment, що нещодавно провели тури Бумбокс, Тіни Кароль, Kalush Orchestra та The Hardkiss.

“72 години у full crisis mode – це так ми провели останні дні разом із командою Андрія Данилка перед стартом великого туру. Закінчилися ці 72 години словами: “Я в шоці“, які ми з Андрієм практично одночасно промовили один одному по телефону”, – розповідає Ігор Голубчик.

А також зазначає, що команда готувалася до цього туру рік : “Велика команда: візи, документи, складна логістика, великі гарні зали, техніка тощо. При тому, що нам постійно намагалися ставити палиці в колеса: то вкидали інформацію, що Андрій хворий і не приїде, те, що це не справжній Андрій Данилко, а якийсь “кавер бенд” під Сердючку, причому все це подавалося з “доказами“.

За словами Ігоря Голубчика, Андрія Данилка та його Сердючку дуже чекали останніх 10 років і що звичайно ж Данилко справжній, і концерти відбулися б, і зібрали б повні зали вдячних глядачів, та суттєві кошти для України. Ось тільки з України команду не випустили.

“Ми перенесли виліт кілька разів, останній – у день концерту. Зрозуміло, ці питання буде вирішено найближчим часом. Зрозуміло, що перенесені на осінь концерти відбудуться. Так, нам доведеться знову виконати величезну роботу та знову боротися ще з масою вкидів. Але ми переможемо, у цьому немає сумнівів. Тому що культурний фронт дуже важливий. Тому що Сердючка – це радість, така необхідна зараз на тлі щоденного мороку. І кожна наша посмішка зараз – це ляпас окупанту. Тому що зібрані кошти йдуть на допомогу Україні. І ми боротимемося кожен на своєму місці стільки, скільки потрібно”, – резюмував організатору North American Tour Вєрки Сердючки.