Ролик опубліковано на YouTube-каналі Netflix

У вересні стало відомо, що Neflix продовжив документальний серіал про ексцентричного власника зоопарку Джо Екзотика на другий сезон.

В новому 2,5-хвилинному трейлері Neflix обіцяє показати “нові мотиви, передісторії та секрети найзапекліших власників великих кішок Америки” та “стільки ж хаосу та божевілля”, скільки було в передніх епізодах.

“Ми думали, що погром закінчився. Але ми торкнулися лише поверхні. Прем’єра “Короля тигрів 2″ відбудеться 17 листопада”, — йдеться в підписі до відео.

Нагадаємо, перший сезон “Короля тигрів” вийшов у березні 2020 року. Серіал розповідає про Джо Екзотика, власника зоопарку, якого у 2018 році заарештували за 17 федеральним звинуваченнями: у підробці документів, вбивстві п’яти тигрів і спробі вбивства на замовлення власниці зоопарку Керол Баскін, що є конкуренткою Екзотика.

Суд Оклахоми засудив чоловіка до 22 років в’язниці, але Джо Екзотик заперечував свою провину і просив тодішнього президента США Дональда Трампа про помилування, але цього не сталося.