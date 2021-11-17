У квітні 2021 року американський виробник одягу та взуття New Balance розпочав продаж легендарної моделі 550.

Про це йдеться у матеріалі американського модного видання Highsnobiety.

16 квітня 2021 року кросівки New Balance 550 надійшли до продажу у колаборації з американським брендом Aimé Leon Dore.

Це була подорож довжиною у понад 30 років.

Історія та дизайн

New Balance 550 вперше були випущені у 1989 році під назвою моделі “P550”.

Модель з низьким верхом мала просту, але модну конструкцію: гладка та перфорована преміальна шкіряна зверху поєднувалася з сітчастою внутрішньою підкладкою, що дихає. Кросівки мали гумову підошву.

Номер моделі “550” вишивався на передній частині стопи, а фірмовий знак “N2 знаходився на її середній частині.

Кросівки мали переважно двокольорову гамму – білий, сірий, зелений, чорний та червоний кольори змішувалися. Це було типово для тих часів.

550 модель від New Balance була призначена переважно для баскетболу.

Але більш популярна модель 990 (вперше випущена у 1982 році) та більш практичні 1500 (1993 рік) затьмарили 550.

На це вплинула відсутність революційних технологій, які мали попит на ринку у той час.

Перевидання та конкуренція

На початку 2021 року New Balance 550 були перевидані та знову надійшли до продажу.

Модель цього року має білий шкіряний верх зі вставками темно-зеленого кольору на комірі кісточки, язику та задній частині. Кремові акценти також видно на логотипі “N”, який виконану з “тріснутої” шкіри. Проміжна підошва оброблена для “зістареного” зовнішнього вигляду та має вставки того ж таки темно-зеленого кольору.

Також кросівки мають другу ітерацію. Для неї використовують ту саму білу шкіряну основу, яка потім доповнюється темно-червоними та темно-синіми вставками.

Видання Highsnobiety наголошує, що наразі New Balance 550 можуть скласти конкуренцію Nike Air Force 1.

Обидві моделі були вперше випущені у 1980-х роках. Також вони знаходяться в одній категорії – низьких баскетбольних шкіряних кросівок.

Можна сказати, що 550 знову затьмаряться 990 моделлю. Але наразі популярність 550 тільки зростає, а сучасні технології цілком дозволять конкурувати з Nike Air Force 1 та не згаснути на фоні 990.