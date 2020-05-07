Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Netflix.
Як повідомлялося раніше, в серпні 2018 року віце-президент США Майк Пенс оголосив, що Сполучені Штати Америки, зіткнувшись зі зростаючою конкуренцією і погрозами з боку Росії і Китаю, мають намір створити військово-космічні сили до 2020 року. У 2019 Міністерство оборони США офіційно заснувало Космічне командування (SPACECOM) в складі американських збройних сил США.
Netflix зняв комедійний серіал “Космічні війська”. Це історія про те, в США за наказом президента створюють новий вид військ, але скликані держслужбовці поняття не мають, як втілити в життя цю задачу.
Роль генерала військ Марка Нейрде дісталася акторові Стіву Кареллу, відомому за роллю Майкла Скотта в культовому серіалі “Офіс”. Також в серіалі знялися такі кінозірки, як Джон Малкович, Лайза Кудроу, Джиммі Янг і Діана Сильверс.
Прем’єра “Космічних військ” запланована на 29 травня.
Раніше Netflix поділилися першим кадрами нового серіалу.
- Актор і режисер Том Круз спільно з компанією Ілона Маска SpaceX і NASA готується зняти фільм в космосі.
- NASA підтвердили, що зйомки фільму будуть проходити на МКС.