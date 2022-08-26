Про це повідомляють #Букви.
Згідно з інформацією з афіші, у празькому театрі DIVADLO HYBERNIA 15 жовтня цього року відбудеться спектакль “Майстер і Маргарита” у постановці російського режисера Валерія Беляковича.
“”Мастер и Маргарита” — настоящий шедевр театрального искусства XX века. За семь лет он заработал репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и дальнего зарубежья. Окутанный мистикой и скандалами спектакль давно побил все рекорды по кассовым сборам и зрительскому интересу”, – мовиться в описі до спектаклю.
Зазначається, що спектакль йтиме російською мовою.
Також згідно з афішею, головні ролі у спектаклі дістались українській акторці Ользі Сумській та латвійському актору Івару Калнінишу.
Однак не у всіх інформація про спектакль російською мовою у Чехії викликала захоплення. На Facebook-сторінці Vstupenky na koncerty, де розповідають про культурні події у Чехії, під дописом про спектакль чимало негативних коментарів.
“Українською не буде. А отже я і мої знайомі не йдуть. А могли б актори й українською виступити під час війни… Шкода ..”
“Якби українською, точно б пішла”
“Цікаво, а хто Маргариту зіграє? Невже Ольга Сумська?”, – йдеться коментарях до допису.
Звернула увагу на спектакль й лекторка, експертка з маркетингу та комунікацій Катерина Аврамчук. На своїй Facebook-сторінці вона зауважила, що ніколи не захоплювалась Ольгою Сумською, однак інформація про те, що вона зіграє у спектаклі російського режисера попри те, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України її здивувала.
“Я зайшла на сторінку Ольги Сумської у фб. Синьо-жовті прапори, збори на швидкі, пости про те, що ЗСУ щодня рятують Україну. Ну як так…”, – написала вона.
Під дописом Катерину підтримали й зауважили, наскільки Ольга Сумська відрізняється від своєї сестри Наталії Сумської.
“Дві сестри, одна – совєцкий человєк, а друга нормальна. Отак буває”, – йдеться в одному з коментарів.
Однак варто додати, що окрім Ольги Сумської у спектаклі зіграють й інші українські актори. Серед них Ігор Халізов, Інна Рощина, Сергій Міляєв, Сергій Поздняков.
- У ніч на 19 липня померла відома українська акторка та телеведуча Руслана Писанка, їй було 56 років. ЇЇ колега, Ольга Сумська розповіла про те, що ніхто не знав про біль Руслани Писанки, адже на публіці вона була завжди феєрверком позитивних емоцій.