15 жовтня у Празі (Чехія) українська акторка Ольга Сумська зіграє у спектаклі "Майстер та Маргарита". Режисером спектаклю став Валерій Белякович - радянський та російський режисер, актор, педагог, засновник, художній керівник та головний режисер "Театру на Юго-Западе" що у Москві.

Про це повідомляють #Букви.

Згідно з інформацією з афіші, у празькому театрі DIVADLO HYBERNIA 15 жовтня цього року відбудеться спектакль “Майстер і Маргарита” у постановці російського режисера Валерія Беляковича.

“”Мастер и Маргарита” — настоящий шедевр театрального искусства XX века. За семь лет он заработал репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и дальнего зарубежья. Окутанный мистикой и скандалами спектакль давно побил все рекорды по кассовым сборам и зрительскому интересу”, – мовиться в описі до спектаклю.

Зазначається, що спектакль йтиме російською мовою.

Також згідно з афішею, головні ролі у спектаклі дістались українській акторці Ользі Сумській та латвійському актору Івару Калнінишу.

Однак не у всіх інформація про спектакль російською мовою у Чехії викликала захоплення. На Facebook-сторінці Vstupenky na koncerty, де розповідають про культурні події у Чехії, під дописом про спектакль чимало негативних коментарів.

“Українською не буде. А отже я і мої знайомі не йдуть. А могли б актори й українською виступити під час війни… Шкода ..”

“Якби українською, точно б пішла”

“Цікаво, а хто Маргариту зіграє? Невже Ольга Сумська?”, – йдеться коментарях до допису.

Звернула увагу на спектакль й лекторка, експертка з маркетингу та комунікацій Катерина Аврамчук. На своїй Facebook-сторінці вона зауважила, що ніколи не захоплювалась Ольгою Сумською, однак інформація про те, що вона зіграє у спектаклі російського режисера попри те, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України її здивувала.

“Я зайшла на сторінку Ольги Сумської у фб. Синьо-жовті прапори, збори на швидкі, пости про те, що ЗСУ щодня рятують Україну. Ну як так…”, – написала вона.

Під дописом Катерину підтримали й зауважили, наскільки Ольга Сумська відрізняється від своєї сестри Наталії Сумської.

“Дві сестри, одна – совєцкий человєк, а друга нормальна. Отак буває”, – йдеться в одному з коментарів.

Однак варто додати, що окрім Ольги Сумської у спектаклі зіграють й інші українські актори. Серед них Ігор Халізов, Інна Рощина, Сергій Міляєв, Сергій Поздняков.