Про це повідомляється на сайті конкурсу.

“Оскільки світ залишається вдома, ми представляємо нову серію на наших YouTube і соціальних каналах, щоб донести до вас музику: домашні концерти” Євробачення”! Останнім часом багатьом артистам довелося скасувати тури через обмеження масових заходів та поїздок в зв’язку COVID-19, що означає, що новий форум для обміну улюбленою музикою потрібен зараз як ніколи. Таким чином, артисти “Євробачення” приєднуються до тенденції артистів, які розміщують живу музику в соціальних мережах, і записують улюблені пісні “Євробачення” для шанувальників і своїх віталень”, — йдеться в повідомленні.

Так артисти, які брали участь в конкурсах минулих років, а також ті, хто мав представити свої країни на “Євробаченні-2020”, дадуть ряд онлайн-концертів на наступних тижнях. Кожен із запрошених артистів виконає свою власну пісню та кавер-версію іншого хіта “Євробачення”.

Перший такий онлайн-концерт буде опублікований 3 квітня, в ньому візьме участь музикант з Ірландії Райан О’Шонессі. Він виконаний свою пісню “Together”, яка була представлена ​​їм на “Євробаченні-2018”. Пісня, на яку О’Шонессі запише кавер, під час онлайн-голосування оберуть глядачі конкурсу.

Подивитися онлайн-концерт буде можна на YouTube-каналі конкурсу, а також в соціальних мережах Instagram, Facebook, і Twitter.

While you #StayAtHome, we have something exciting coming to our YouTube Channel every Friday!🥳

YOU can choose the #Eurovision songs your favourite artists will cover from THEIR homes!📲

👉 https://t.co/ua6pWNOvHz#EurovisionHomeConcerts pic.twitter.com/Q7l4zUq17B

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 27, 2020