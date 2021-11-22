Про це вона розповіла на своїй сторінці в Twitter.
За словами Роулінг, троє осіб зробили світлину помешкання її родини і виклала адресу в cоцмережі.
“Я отримала так багато погроз смертю, що могла б виписати ними будинок”, — написала вона.
Письменниця подякувала користувачам, які поскаржилися на публікації і добилися їхнього видалення.
“Ваша доброта і гідність значать дуже багато для моєї родини та мене. Я також хотіла б подякувати шотландській поліції за їхню підтримку та допомогу у цій справі”, — додала вона.
Роулінг акцентувала, що багато жінок, які не є публічними особами, стикалися з переслідуваннями в соцмережах, залякуваннями, погрозами насильством, зокрема, зґвалтуванням, через свої думки з приводу гендерного питання.
“Жодна з цих жінок не захищена так, як я. Вони та їхні сім’ї були введені в стан страху та страждання лише через те, що вони відмовляються некритично визнати, що соціально-політична концепція гендерної ідентичності має замінити концепцію статі”, — зазначила вона.
- Як сповіщалося, Деніела Редкліффа, Емму Вотсон та Руперта Ґрінта, а також решту зірок франшизи запросили до фільмування спеціального епізоду, присвяченого 20-річчю виходу фільму “Гаррі Поттер і філософський камінь”.
- Водночас Джоан Роулінг, авторку книг про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера, які лягли в основу сюжету стрічок, не запросили на фільмування.
- Вона не згадується в релізах, де перераховані всі, хто братиме участь у фільмування ретроспективного проєкту. За інформацією видання The Hollywood Reporter, в проєкті буде використано тільки архівні кадри з нею.
- Торік британську письменницю звинуватили в трансфобії та расизмі. Письменниця пожартувала над формулюванням “люди, які менструюють“, саркастично переписавши слово “жінки“ кілька разів. Тоді виконавець головної ролі в кіносазі Деніел Редкліфф вступив у полеміку з письменницею Джоан Роулінг. Він заступився за трансгендерних жінок. Журналісти пов’язують рішення не запрошувати Роулінг саме із цим скандалом.