Про це вона розповіла на своїй сторінці в Twitter.

За словами Роулінг, троє осіб зробили світлину помешкання її родини і виклала адресу в cоцмережі.

“Я отримала так багато погроз смертю, що могла б виписати ними будинок”, — написала вона.

Письменниця подякувала користувачам, які поскаржилися на публікації і добилися їхнього видалення.

“Ваша доброта і гідність значать дуже багато для моєї родини та мене. Я також хотіла б подякувати шотландській поліції за їхню підтримку та допомогу у цій справі”, — додала вона.

Роулінг акцентувала, що багато жінок, які не є публічними особами, стикалися з переслідуваннями в соцмережах, залякуваннями, погрозами насильством, зокрема, зґвалтуванням, через свої думки з приводу гендерного питання.