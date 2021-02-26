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Я виїхав з Великої Британії через токсичну пресу, – принц Гаррі

Британський принц Гаррі заявив, що відійшов від своїх королівських обов'язків, оскільки "токсична" британська преса руйнувала його психічне здоров'я. При цьому він додав, що не поставив хрест на своїй державній службі.

П’ятниця, 26 лютого 2021, 16:05

Про це повідомляє агентство Reuters.

36-річний Гаррі та 39-річна Меган у січні 2020 року оголосили про намір тимчасово залишити  королівські обов’язки й  розпочати нове життя за океаном.

Це рішення викликало обурення та критику з боку британських монархів та громадян країни. Минулого тижня Букінгемський палац оголосив, що онук королеви Єлизавети та його американська дружина Меган Маркл остаточно розірвали стосунки з королівською сім’єю, не повернуться до виконання державних обов’язків та втратять заступництво.

“Ми всі знаємо, якою може бути британська преса, і це руйнувало моє психічне здоров’я, це було токсичним для мене. Тож я зробив те, що робив би будь-який чоловік і те, що робив би будь-який батько, мені потрібно було вивезти мою сім’ю звідси”, – зізнався принц Гаррі.

Перед тим, як переїхати до Каліфорнії, подружжя подало судові скарги на дії деяких таблоїдів, які публікували сумнівні матеріали про їхню сім’ю.

До прикладу, цього місяця Меган успішно подала позов проти одного таблоїду за порушення її конфіденційності. Видання надрукувало фрагменти листа, який вона написала своєму батькові. Минулого місяця Гаррі виграв справу про наклеп проти тієї ж газети за історію, в якій говорилося, що він відвернувся від військових.

Подружжя заявило, що не проти розголосу, але тільки на їхніх умовах. Меган та Гаррі обіцяють розповісти багато деталей про своє рішення, але просять пресу не публікувати фейки.

“Що стосується мене, які б рішення не приймалися іншою стороною, я ніколи не залишу державну службу. Моє життя — це державна служба, де б я не був”, – сказав Гаррі.

Також принц сказав, що хітовий серіал Netflix “Корона”, сюжет якого вигаданий, “справді базується на правді”.

“Це дає вам приблизне уявлення про той спосіб життя, що змушує сприймати обов’язок і службу вище за сім’ю”, – сказав він.

Також Гаррі додав, що йому легше переглядати вигадану “Корону”, ніж читати вигадані новини про свою сім’ю.

Крім того, принц розповів, про те, що зараз повністю розчинився у своїй родині. Першим словом, яке вимовив його однорічний син Арчі, було “крокодил”. Королева Єлизавета підтримує зв’язок з сім’єю онука. Арчі отримав на Різдво від неї вафельницю у подарунок.

Наразі герцоги Сассекські мешкають у  Каліфорнії (США). Днями Меган і Гаррі оголосили, що чекають на другу дитину (їхній син Арчі народився в травні 2019 року).

У березні цього року вони планують взяти участь у телевізійному ток-шоу Опри Вінфрі та розповісти про свій розрив із королівською родиною.

За останній рік Гаррі й Меган також підписали контракти про роботу з Netflix та Spotify.

Теги: Велика Британія, Меган Макрл, принц Гаррі

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