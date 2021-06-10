Про це повідомляє журнал People.

Зазначається, що новоспечені батьки були дуже схвильовані і не могли дочекатися, щоб ощасливити королеву новиною про народження правнучки.

Вони подзвонили Єлизаветі II як тільки повернулися додому з лікарні Санта-Барбара в сімейний будинок в Монтесіто, Каліфорнія.

Що стосується того, коли Гаррі і Меган представлять Лілі її прабабусі і решті королівської сім’ї особисто, то пара може вирішити провести Різдво в Сандрінгемі, як вони це зробили в 2017 році після заручин.

Вони також, ймовірно, приїдуть до Великобританії в червні 2022 року на святкування платинового ювілею королеви, який ознаменує її історичні 70 років на троні. А до цього Гаррі 1 липня здійснить одиночну поїздку в Лондон на відкриття статуї на честь своєї матері в Кенсингтонському палаці.

Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.