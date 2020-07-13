Правоохоронці виявили тіло 33-річної зірки телесеріалу "Хор" Наї Рівери, яка зникла під час прогулянки на човні кілька днів тому.

Про це повідомили в прес-службі шерифа округу Вентура.

Як повідомлялося раніше, в середу американська акторка та співачка, широко відома за роллю чирлідерши Сантани Лопез в телесеріалі “Хор”, Ная Рівера пропала безвісти під час прогулянки на орендованому човні разом з чотирирічним сином Джозі. Після того як закінчився термін повернення човна, співробітники бази вирушили їх шукати, але виявили лише Джозі, що спав у човні в рятувальному жилеті.

З середи по понеділок правоохоронці спільно з водолазами і авіацією проводили пошукову операцію на озері і в його околицях. 10 липня слідчі заявили, що вважають зниклу акторку мертвою.

Вранці 13 липня тіло загиблої акторки було знайдено на озері.

“Шериф Аюб підтвердив, що тіло, знайдене сьогодні на озері Піру, це Ная Рівера. Буде проведено розтин, щоб визначити причину її смерті”, — повідомили в офісі шерифа.