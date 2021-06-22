Принц Чарльз планує позбавити свого онука Арчі титулу, як тільки стане королем.

Про це пише видання TMZ.

Зараз принц Арчі є сьомим претендентом на королівський престол. Однак напруга у Букінгемському палаці зростає. Королівські інсайдери повідомляють, що Чарльз готується позбавити онука титулу принца, щойно отримає такі повноваження.

За законами британської монархії, діти герцогів Сассекських автоматично отримають титули принца й принцеси, як тільки принц Чарльз успадкує трон. Це очевидно, адже тоді Арчі й Лілібет будуть онуками короля. Однак після коронації 72-річний Чарльз начебто планує змінити юридичні документи таким чином, щоб Арчі не отримав свій титул.

Зазначається, що принц Чарльз може піти на цей важкий крок, оскільки британці вимагають більш упорядкованої монархії.

Річ у тім, що члени королівської сім’ї із титулами принца та принцеси мають право на фінансову підтримку та безпеку. Усе це оплачують британці. При цьому Меган та Гаррі зізналися, що Букінгемський палац відмовився брати під охорону Арчі.

Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.