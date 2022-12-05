Про це інформує Reuters.
Відколи принц Гаррі та його дружила Меган Маркл залишили королівські обов’язки та переїхали до Каліфорнії, вони різко критикували британську монархію.
В інтерв’ю принц розповів, що зараз він майже не спілкується з рештою сім’ї, особливо зі своїм батьком, королем Чарльзом, і старшим братом, принцом Вільямом.
“Ніхто не знає повної правди”, — сказав принци Гаррі у трейлері. “Ми знаємо всю правду”.
У ролику Гаррі згадував про людей, які працюють у королівських домівках й анонімно інформували журналістів один про одного.
“Існує ієрархія сім’ї. Ви знаєте, що є витік інформації, але також є й насадження історій”, – поділився він. “Це брудна гра”.
Принц також згадав про “біль і страждання жінок, які виходять тут заміж” – і в цей момент на екрані з’явилося фото покійної матері Гаррі Діани та його невістки Кейт.
Багато британських недільних газет опублікували статті про цей серіал Netflix, а деякі неназвані джерела звинуватили пару в оголошенні війни Віндзорам.
- Відома українська волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська із позивним “Тайра” розповіла, що після визволення з російського полону їй особисто зателефонував принц Гаррі, щоби підтримати українку.
- Член британської королівської сім’ї залишив свою посаду після того, як зробив “неприйнятні та гідні глибокого жалю” коментарі щодо раси та національності гості на зустрічі в Букінгемському палаці.
- Принц Гаррі намагається домогтися перегляду рішення міністерства внутрішніх справ Великої Британії, котре відмовило йому в поліцейській охороні під час перебування у країні. Принц наголошує, що самостійно оплачуватиме роботу поліції.