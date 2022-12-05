У новому трейлері, випущеному в понеділок для документального серіалу Netflix про нього та його дружину Меган Маркл, принц Гаррі заявив, що британська королівська сім’я регулярно зливає історії один про одного, назвавши це "брудною грою".

Про це інформує Reuters.

Відколи принц Гаррі та його дружила Меган Маркл залишили королівські обов’язки та переїхали до Каліфорнії, вони різко критикували британську монархію.

В інтерв’ю принц розповів, що зараз він майже не спілкується з рештою сім’ї, особливо зі своїм батьком, королем Чарльзом, і старшим братом, принцом Вільямом.