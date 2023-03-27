Про це сповіщає Hypebeast.
Як повідомляється, продюсером майбутньої кінострічки виступив американський актор Роберт Даун-молодший, відомий роллю Шерлока Холмса в фільмі Гая Річчі. Продюсувати проєкт актор збирається разом зі своєю дружиною Сьюзан Дауні та їхньою продюсерською компанією. Ймовірно, актор також виконає головну роль в рімейку.
Зазначено, що сценарій напише Стівен Найт, який прославився серіалами “Гострі картузи” і “Табу” з Томом Харді.
В оригінальному “Запаморочення” Джеймс Стюарт зіграв роль Джона “Скотті” Фергюсона. Історія розповідає про детектива поліції Сан-Франциско Фергюсона, який йде на пенсію через паралізуючий страх висоти, викликаний важким випадком запаморочення.
Як зауважили у виданні, сюжет розповідає про те, як Фергюсона найняли стежити за дружиною свого знайомого, і як його запаморочення обмежує здібності детектива. Майбутній рімейк покликаний відтворити класику та віддати належне Гічкоку, перенісши історію в сучасність.
- Незадовго до виходу у прокат фільму “Джон Вік: Глава 4”, четверта частина бойовика за участю Кіану Рівза стала фільмом із найвищим рейтингом у франшизі на Rotten Tomatoes.
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- Раніше стрімінговий сервіс Netflix показав повноцінний трейлер фільму “Енола Холмс”, який є екранізацією циклу романів Ненсі Спрингер про молодшу сестру Шерлока Холмса.