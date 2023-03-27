Студія Paramount Pictures придбала права на рімейк культового психологічного трилера Альфреда Гічкока 1959 року "Запаморочення", головну роль в якому зіграє зірка Marvel Роберт Дауні-молодший.

Про це сповіщає Hypebeast.

Як повідомляється, продюсером майбутньої кінострічки виступив американський актор Роберт Даун-молодший, відомий роллю Шерлока Холмса в фільмі Гая Річчі. Продюсувати проєкт актор збирається разом зі своєю дружиною Сьюзан Дауні та їхньою продюсерською компанією. Ймовірно, актор також виконає головну роль в рімейку.

Зазначено, що сценарій напише Стівен Найт, який прославився серіалами “Гострі картузи” і “Табу” з Томом Харді.

В оригінальному “Запаморочення” Джеймс Стюарт зіграв роль Джона “Скотті” Фергюсона. Історія розповідає про детектива поліції Сан-Франциско Фергюсона, який йде на пенсію через паралізуючий страх висоти, викликаний важким випадком запаморочення.

Як зауважили у виданні, сюжет розповідає про те, як Фергюсона найняли стежити за дружиною свого знайомого, і як його запаморочення обмежує здібності детектива. Майбутній рімейк покликаний відтворити класику та віддати належне Гічкоку, перенісши історію в сучасність.