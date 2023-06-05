Колишній вчитель приватної академії Donda, власником якої є репер Ye (раніше відомий як Каньє Вест), Тімані Мікс приєднався до судового процесу проти нього за "порушення трудового кодексу, дискримінацію, затримку заробітної плати та неправомірну компенсацію".

Джерело: Hypebeast.

Як повідомляється, Тімані Мікс приєднується до Сесилії Гейлі та Чекарі Байєрс в їхній судовій справі проти академії Donda. У позові стверджується, що час, проведений у приватній школі, супроводжувався “порушеннями трудового кодексу, дискримінацією, затримкою зарплати та неправомірною компенсацією”.

Мікс працював “довгостроковим вчителем на заміну” для учнів п’ятого, шостого, сьомого та восьмого класів, які вивчали математику. У 26-сторінковому документі вчитель оприлюднив “численні скарги”, про які він неодноразово повідомляв директору та заступнику директора школи.

Після того, як йому сказали, що заклад “все ще перебуває на стадії розробки”, Мікс отримав “догану” і звільнився без попередження. Деякі з претензій також включали проблеми знущань/насильства та відсутність традиційних навчальних матеріалів.

Раніше стало відомо, що двоє колишніх вчителів приватної школи Donda подали до суду на Ye за несправедливе звільнення. Педагоги запевнили, що їх звільнили після того, як вони висловили занепокоєння “практикою навчального закладу”.

В отриманому журналістами позові зазначено, що штатну вчительку третього класу Сесилію Хейлі та її доньку, вчительку п’ятого класу Чекарі Байєрс було звільнено після їхніх скарг на “незаконну та небезпечну практику”, відсутність належної дисциплінарної системи, шкільної медсестри, прибиральниці та заходів безпеки.

При цьому причини звільнення освітянам не озвучили.

“Не було вжито жодних дій для усунення скарг позивачів на санітарні умови, здоров’я, безпеку чи освітні стандарти відповідно до місцевого законодавства та законодавства штату, які позивачі подавали протягом усього періоду своєї роботи”, – йдеться у заяві.

Жінки також стверджували, що зазнали дискримінації за расовою ознакою після того, як керівник школи назвав їх “агресивними”, а зарплата виплачувалася “невчасно чи неточно”. Відтак, вчителі вимагають відшкодувати невиплачену зарплату, втрату заробітку, відкладену компенсацію та інші трудові пільги, а також збитки, пов’язані з емоційним розладом.