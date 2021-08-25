53-річний скейтбордист Тоні Гок спільно з компанією Liquid Death випустив колекцію скейтбордів, пофарбованих фарбою з додаванням крові.

Про це повідомляється на сайті Liquid Death.

Liquid Death — бренд, який продає гірську воду в алюмінієвих банках, придатних для перероблення. Гок, американський професійний скейтбордист, який вважається одним з найвпливовіших скейтбордистів усіх часів, є амбасадором бренду.

Напередодні Liquid Death спільно з Гоком зробили лімітовану серію скейтбордів з унікальним дизайном. 100 дощок із зображенням персонажу компанії з черепом яструба і закривавленою сокирою були пофарбовані червоною фарбою з додаванням крові Гока.

На підтвердження цього компанія додала відеоролик, на якому можна побачити процес збирання крові та коментарі скейтбордиста.

Yes, there is actually @tonyhawk’s real blood in these skateboards. And yes, we sterilized it first. Own your very own piece of the Birdman today. But act fast! There are only 100 of them. https://t.co/UlxFy0HLB1 pic.twitter.com/TFDtvMPt7G — Liquid Death Mountain Water (@LiquidDeath) August 24, 2021

Унікальний товар вже розпроданий. Кожна з дощок коштувала 500 доларів. Гок повідомив, що відсоток з продажу піде на проєкт Hawk’s The Skatepark Project та екологічній некомерційній організації 5 Gyres.

“Ця співпраця виводить ці зв’язки на новий рівень, оскільки я буквально вклав свою кров (і душу?) в це”, — сказав скейтбордист в ролику.

“Я пишаюся тим, що наші зусилля будуть підтримувати організації, які борються із забрудненням пластиком і створюють скейт-парки по всьому світу”, — додав він.