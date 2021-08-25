Про це повідомляється на сайті Liquid Death.

Liquid Death — бренд, який продає гірську воду в алюмінієвих банках, придатних для перероблення. Гок, американський професійний скейтбордист, який вважається одним з найвпливовіших скейтбордистів усіх часів, є амбасадором бренду.

Напередодні Liquid Death спільно  з Гоком зробили лімітовану серію скейтбордів з унікальним дизайном. 100 дощок із зображенням  персонажу компанії з черепом яструба і закривавленою сокирою були пофарбовані червоною фарбою з додаванням крові Гока.

Фото: Liquid Death

Фото: Liquid Death

Фото: Liquid Death

На підтвердження цього компанія додала відеоролик, на якому можна побачити процес збирання крові та коментарі скейтбордиста.

Унікальний товар вже розпроданий. Кожна з дощок коштувала 500 доларів. Гок повідомив, що відсоток з продажу піде на проєкт Hawk’s The Skatepark Project та екологічній некомерційній організації 5 Gyres.

“Ця співпраця виводить ці зв’язки на новий рівень, оскільки я буквально вклав свою кров (і душу?) в це”, — сказав скейтбордист в ролику.

“Я пишаюся тим, що наші зусилля будуть підтримувати організації, які борються із забрудненням пластиком і створюють скейт-парки по всьому світу”, — додав він.