Український виконавець Melovin (Костя Бочаров) - який здійснив камінг-аут - став гостем стенд-ап шоу "Біографія". Однак через гомофобні жарти ведучих артист пішов зі знімального майданчика.

Джерело: звернення Melovin та коментар ведучих шоу “Біографія”

Українське стенд-ап шоу “Біографія”, ведучими якого є четверо коміків – Дмитро Носов, Максим Свій, Славік Мартинюк і Тарас Яремій – втрапили у скандал.

На черговий випуск шоу вони у якості гостя запросили співака Melovin, який два роки тому здійснив камінг-аут. Під час знімання шоу ведучі почали жартувати на тему ЛГБТК+, після чого співак покинув знімальний майданчик.

Згодом Melovin у своєму Instsgram опублікував звернення та пояснив, чому пішов з шоу.

За словами артиста, він з радістю погодився взяти участь у шоу, адже не проти чорного гумору.

Він додав, що спершу все було добре, проте згодом жарти ведучих перетворились на “банальний булінг без почуття гумору”.

“Але мене таке не проймає — я звик до присутності у світі невігластва. Просто увімкнув сарказм, і так міг минути весь запланований вечір. Але коли зачепили тему ЛГБТК+, тут пішли стереотипи, яких я не очікував почути від сучасних та прогресивних молодих людей”, – сказав Melovin.

Виконавець нагадав, що зараз у світі триває “місяць гордості”, коли, приміром, різні бренди стилізують свої лого у веселкову тему на знак підтримки та солідарності з людьми ЛГБТК+, тоді як “четверо хлопців з України, моїх ровесників, пробують принизити тих, хто тільки-но виборює право на чесність”.

Співак також виклав частину розмови із шоу:

— Коли ти у лісі губишся, ти по моху орієнтуєшся чи по моху?

— Був “Атлас Вікенд”, ти там поцілувався з чоловіком.

— Але і з дівчиною.

— Ти так хотів підкреслити, що ти нетрадиційної орієнтації?

— Всі орієнтації традиційні.

— Традиційні? Тобто нема нетрадиційних?

— Немає.

— Тобто, якщо ти цілуєшся з пацаном, то всі такі: “А-а-а, то традиції такі”.

У коментарях співака підтримали зазначивши, що у шоу “крінжові жарти”, а Melovin зробив правильно, коли вирішив піти.

Після допису Melovin на Instagram-сторінці коміків Standup UA також з’явився пост з поясненнями.

Вони подякували артисту, що він погодився стати гостем шоу “тому, що брати участь в подібних форматах завжди ризиково і вимагає сміливості від гостя”.

Водночас вони додали, що не всі їхні жарти “заходять”, оскільки частина шоу – це імпровізація.

“Перед зйомкою ми запитали у Меловіна чи є якісь теми табу? (ми це питаємо у кожного гостя),на що отримали відповідь “ні”. Вже на сцені Меловін побачив папку з жартами і міг прочитати якусь їх частину. Якихось претензій чи застережень ми не почули”, – мовиться у пояснені.

Проте ведучі все ж перепросили за свої жарти про ЛГТБ-спільноту.

Також вони звернулись до самого Melovin наголосивши, що якщо йому не сподобались жарти – він міг одразу про це сказати і пояснити, чому вони є неприйнятними.

“Ми не є частиною ЛГБТ-спільноти, ми можемо не відстрілювати, які вислови на гумористочному шоу можуть бути “поза червоною лінією”. Давайте налагоджувати діалог на цю тему. Ми не можемо слухати, коли один з учасників діалогу кидає мікрофон. Якщо ти готовий, давай зробимо стрім. Де буде публічне обговорення щодо стендапів та жартів на подібні теми” ,- резюмували коміки.

У коментарях до допису більшість користувачів захейтили ведучих, назвавши їх виправдання “тупими” і пригадали, як вони недоречно жартували про інших гостей шоу.

Прокоментував допис і Melovin.

“Ви пишете цей пост, а в той ж час, тут в коментарях один з ваших “гумористів” продовжує лайкати гомофобні висказування в мою адресу. Популісти) Успіхів”, – написав він.