Український Оскарівський комітет обрав стрічку, яка представлятиме Україну на кінопремії.

Про це повідомляє Держкіно.

На 94-й премії “Оскар” Україну представлятиме стрічка режисерки Наталки Ворожбит “Погані дороги” (в категорії “Міжнародний повнометражний фільм”).

Стрічка отримала 5 голосів та 3 додаткові бали від 11 членів Оскарівського комітету.

Додаткові бали даються за світову прем’єру на фестивалі класу “А”, нагороду на фестивалі класу “А” та рецензії у міжнародних профільних виданнях.

Окрім “Поганих доріг” участь у національному відборі брали ще 4 фільми: “Відблиск” Валентина Васяновича та “Носоріг” Олега Сенцова, прем’єра яких відбулася на Венеційського кінофестивалі, а також “СТОП-ЗЕМЛЯ” Катерини Горностай, “Чому я живий” Віллена Новака.

Оголошення основних номінантів на “Оскар” відбудеться 2 лютого 2022 року. Церемонія триватиме в Лос-Анджелесі, 27 березня 2022 року.

“Погані дороги” – повнометражний режисерський дебют Наталки Ворожбит.

Стрічка містить п’ять окремих новел про мешканців Донбасу, чиє життя проходить по обидва боки від лінії розмежування. Сценарій створено на основі документальних історій, зібраних авторкою на Сході України під час роботи над фільмом “Кіборги”.

В червні 2021 року режисерка Наталка Ворожбит отримала “Золоту Дзиґу” в номінації “Відкриття року”. Її стрічку “Погані дороги” відзначили в номінації “Найкращий сценарій”. Нагороди отримали також актори фільму.