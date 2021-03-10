До того, як стати частиною британської монархії, американка Меган Маркл жила у затишному будинку в колоніальному стилі, який розташований в районі Хенкок-Парк в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляють #Букви.

У цьому просторому будинку Меган оселилася з першим чоловіком кінопродюсером Тревором Енгельсоном. У 2013 році, коли пара розлучилася, Меган продовжувала жити у цьому домі. Сюди вона поверталася після довготривалих знімань.

За даними TopTenRealEstate, зараз будинок продають за 1,8 млн доларів. Нещодавно рієлторські агенції опублікувала фото будинку.

Затишний будинок площею у 210 квадратних метрів побудували ще у 1924 році. Він наповнений сонячним світлом: промені відбиваються від білосніжних стін та мармурових поверхонь. У ньому є чотири спальні, три ванні кімнатами, сімейна кімната, вітальня з каміном та зоною для обіду. Їдальня виходить на внутрішній дворик для розваг, є гараж на дві машини з додатковим паркінгом.

Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.

Раніше повідомлялося, що двогодинне інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі спричинило резонанс у суспільстві. Букінгемський палац зібрався на термінову нараду стосовно цього.