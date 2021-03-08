Подробиці події вона повідомила в інтерв’ю Опрі Уїнфрі для каналу CBS. Слова Маркл призводить Harper’s Вazaar.
Маркл прокоментувала чутки про те, що між нею і Міддлтон натягнуті відносини. За словами Маркл, між ними дійсно сталася невелика сварка під час підготовки до весілля Меган і принца Гаррі в 2018 році. Тоді жінки посварилися через колір суконь дівчаток-квіткарок. Преса писала, що до сліз Кейт довела Меган.
“Ні-ні, все було зовсім навпаки. І я розповідаю це не для того, щоб принизити кого-небудь, тому що тиждень перед весіллям бувдійсно дуже важким і Кейт була чимось засмучена. Але вона була ініціатором тієї сварки, і потім вона вибачилася, відправивши мені квіти і записку. Вона зробила те, що зробила б і я, якби знала, що заподіяла комусь біль”, – сказала Маркл.
Вона згадує, що пізніше ця історія з’явилася в мережі в спотвореному вигляді.
“Я б ніколи не захотіла, щоб це стало відомо, навіть якщо таке дійсно було. Я захищала цю інформацію від витоку. Так, інформація про сукні для дівчаток-квіткарок була правдивою, і це правда змусило мене плакати зачепило мої почуття, але ніякої конфронтації між нами не було. І я вважаю неправильним тепер вдаватися в деталі того конфлікту, так як вона вибачилася. І я її пробачила”, – уточнила Меган.
Вона вважає, що їх з Кейт навмисне зіштовхували одну з одною.
“Але ж якщо ви любите мене, не потрібно ненавидіти її. І навпаки, якщо ви любите її, не потрібно ненавидіти мене”, – сказала вона.
- Меган Маркл в інтерв’ю Опрі Вінфрі розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові, принцу Гаррі, з приводу потенційного кольору шкіри першої дитини пари – принца Арчі.
- Крім того, Маркл зізналася, що під час виконання королівських обов’язків почувалася дуже самотньо і у неї з’являлись думки про самогубство.
- Також в інтерв’ю Опрі Вінфрі принц Гаррі і герцогиня Меган Маркл повідомили стать своєї другої дитини – це дівчинка.
- Раніше повідомлялося, що співробітники Кенсінгтонського палацу звинуватили дружину принца Гаррі герцогиню Сассекську Меган Маркл у цькуванні та знущаннях.
- Королева Великої Британії Єлизавета II не буде дивитися інтерв’ю принца Гаррі і Меган Маркл, колишніх герцога і герцогині Сассекських, з Опрою Вінфрі.