Подробиці події вона повідомила в інтерв’ю Опрі Уїнфрі для каналу CBS. Слова Маркл призводить Harper’s Вazaar.

Маркл прокоментувала чутки про те, що між нею і Міддлтон натягнуті відносини. За словами Маркл, між ними дійсно сталася невелика сварка під час підготовки до весілля Меган і принца Гаррі в 2018 році. Тоді жінки посварилися через колір суконь дівчаток-квіткарок. Преса писала, що до сліз Кейт довела Меган.

“Ні-ні, все було зовсім навпаки. І я розповідаю це не для того, щоб принизити кого-небудь, тому що тиждень перед весіллям бувдійсно дуже важким і Кейт була чимось засмучена. Але вона була ініціатором тієї сварки, і потім вона вибачилася, відправивши мені квіти і записку. Вона зробила те, що зробила б і я, якби знала, що заподіяла комусь біль”, – сказала Маркл.

Вона згадує, що пізніше ця історія з’явилася в мережі в спотвореному вигляді.

“Я б ніколи не захотіла, щоб це стало відомо, навіть якщо таке дійсно було. Я захищала цю інформацію від витоку. Так, інформація про сукні для дівчаток-квіткарок була правдивою, і це правда змусило мене плакати зачепило мої почуття, але ніякої конфронтації між нами не було. І я вважаю неправильним тепер вдаватися в деталі того конфлікту, так як вона вибачилася. І я її пробачила”, – уточнила Меган.

Вона вважає, що їх з Кейт навмисне зіштовхували одну з одною.

“Але ж якщо ви любите мене, не потрібно ненавидіти її. І навпаки, якщо ви любите її, не потрібно ненавидіти мене”, – сказала вона.