У Лос-Анджелесі, США відбулося судове засідання у справі про опікунство над 39-річної поп-певіецй Брітні Спірс, в результаті якого батька співачки Джеймі Спірсу відмовили в праві бути її єдиним опікуном.

Про це пише Variety.

10 листопада 2020 року Суддя Пенні затвердила трастовий фонд Bessemer Trust Co. як співопікуна разом з батьком Спірс. У той же час суддя Бренда Пенні відхилила прохання Спірс повністю усунути її батька від опікунства.

Згодом адвокат співачки, Семюел Інгхем, представив запропонований наказ про проведення спільного опікунства. Адвокат Джеймі Спірса заперечив проти формулювань документа, заявивши, що він неналежним чином обмежує його повноваження щодо майна Брітні. Суддя відхилив ці заперечення.

Виступаючи вчора в суді, адвокат Брітні Семюел Інгем сказав, що мета наказу полягала в тому, щоб надати Джеймі Спірсу і трастовому фонду рівні права і обов’язки у надії, що вони разом придумають кращий спосіб впоратися з цим складним майновим питанням в інтересах його клієнтки.

“Ні для кого не секрет, що моя клієнтка не хоче, щоб її батько був співопікуном, але ми розуміємо, що рішення про позбавлення опікунства – це окрема справа”, – зазначив він.

Слухання відбулися через тиждень після випуску документального фільму сервісу Hulu і видання The New York Times “Обрамлення Брітні Спірс”, знятий за матеріалами редакції про життя співачки за останні 12 років.

У документальному фільмі показані активісти руху #FreeBritney, що виступають за звільнення співачки від опіки і контролю батька і її свободу у всіх рішеннях.

Активісти прийшли підтримати Брітні до будівлі суду і цього разу.

Наступні засідання у справі відбудуться 17 березня і 27 квітня.