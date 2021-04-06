Фотографію Світоліна опублікувала в Instagram.

Світоліна виклала у Instagram-stories фото нового автомобіля від компанії Mercedes, який їй подарував її наречений Гаель Монфіс.

“Він веде себе зі мною як з королевою”, – написала Еліна Світоліна.

Світоліна і Монфіс разом вже два роки. Декілька днів тому зіркова пара повідомили про заручини.

Про те, що Еліна Світоліна та Гаель Монфіс почали зустрічатися, стало відомо в 2019 році.

У червні 2019 року в ЗМІ з’явилася інформація, що Світоліна і Монфіс розлучилися. Чутки про розрив між українкою та французом виникли після того, як їхній спільний акаунт в Instagram, на якому вони разом публікували відео і фото, був видалений.

Згодом пара відновила спільний Instagram-аккаунт (g.e.m.s.life).

Влітку 2019 року Монфіс прилітав разом зі Світоліною до України. Пара тоді відвідала церемонію закриття Одеського кінофестивалю.

У лютому цього року Світоліна та Монфіс оголосили про перерву в стосунках. У спільній заяві йшлося, що вони розуміють, що “потрібно дати одне одному більше простору, і допомогти одне одному жити максимально радісним і повним життям”. Тенісисти тоді знову видалили спільний акаунт в Instagram.