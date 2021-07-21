Про це повідомляє BBC.
В планах Свіфт перезаписати та перевидати свої перші шість альбомів, аби змінити деякі аспекти щодо аранжування та авторських прав. Співачка проти того, аби будь-хто крім неї самої отримував будь-яку вигоду від її пісень. Вона вже кілька разів блокувала спроби використовувати її інтелектуальну та творчу власність.
На думку Свіфт, коли вона перевидасть альбоми, то фанати купуватимуть їх на стрімінгових сервісах. Зокрема, альбом “Red” 2012 року з’явиться в оновленій версії в листопаді цього року.
Дискусії щодо того, чи потраплять в номінації на Ґреммі перезаписані альбоми співачки з’явилися через те, що до цього вона стала першою виконавицею, альбоми котрої ставали найкращими тричі. До цього такий рекорд вдалося встановити тільки Френку Сінатрі, Полу Саймону та Стіві Уандеру.
В Republic Records, лейблі Свіфт, підтвердили, що альбом Fearless до цього вже нагороджували, тому на участь в наступній премії він не претендує.
- Раніше повідомлялося, що Тейлор Свіфт поставила рекорд США з продажу вінілових платівок.
- У листопаді в Microsoft Theater в Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення музичної премії American Music Awards. Лідерами за кількістю отриманих нагород стали одразу 4 виконавці, а Тейлор Свіфт залишилася рекордсменкою.