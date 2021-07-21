Співачка Тейлор Свіфт перезаписала альбом 2008 року Fearless. Але на премії Ґреммі 2022 року його не номінуватимуть. В номінації потрапить тільки альбом Evermore, який вийшов в грудні 2020 року.

Про це повідомляє BBC.

В планах Свіфт перезаписати та перевидати свої перші шість альбомів, аби змінити деякі аспекти щодо аранжування та авторських прав. Співачка проти того, аби будь-хто крім неї самої отримував будь-яку вигоду від її пісень. Вона вже кілька разів блокувала спроби використовувати її інтелектуальну та творчу власність.

На думку Свіфт, коли вона перевидасть альбоми, то фанати купуватимуть їх на стрімінгових сервісах. Зокрема, альбом “Red” 2012 року з’явиться в оновленій версії в листопаді цього року.

Дискусії щодо того, чи потраплять в номінації на Ґреммі перезаписані альбоми співачки з’явилися через те, що до цього вона стала першою виконавицею, альбоми котрої ставали найкращими тричі. До цього такий рекорд вдалося встановити тільки Френку Сінатрі, Полу Саймону та Стіві Уандеру.

В Republic Records, лейблі Свіфт, підтвердили, що альбом Fearless до цього вже нагороджували, тому на участь в наступній премії він не претендує.