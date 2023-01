Відповідне відео опубліковано на YouTube каналі співачки.

Виступ Тіни Кароль з гуртом Alphaville відбувся 31 грудня на головному новорічному концерті у Берліні біля Бранденбурзьких воріт. Концерт транслювали у прямому ефірі на центральному німецькому телеканалі 2DF.

Українська співачка разом з солістом Alphaville Маріаном Голдом виконали легендарний хіт гурту “Forever young”. Тіна Кароль вмовила соліста гурту заспівати у своєму хіті рядки українською мовою: “Завжди жива, вона була і є жива, непохитна і незламна ненько!”.

“Відтепер українська мова посідає окреме місце на світовій музичній арені!”, – сказала Тіна Кароль.

Зокрема співачка на своїй сторінці в Instagram подякувала гурту за виконання рядка з пісні українською мовою. “Завжди жива. Гiмн на вci часи й покоління. Дякую Alphaville за твій поклик серця бути з українцями. Твій український куплет вийшов надзвичайно зворушливим!”, – написала Тіна Кароль.

Довідково. Alphaville — німецький синті-поп-гурт з Мюнстера, який мав велику популярність у середині 1980-х років. Заснований у 1982 році, її засновниками є Маріан Голд, Бернхард Ллойд і Франк Мертенс. Колектив спершу називався Forever Young, але пізніше змінив свою назву на Alphaville.

Гурт отримав світову популярність через ці два хіти — “Big In Japan” і “Forever Young”, які вийшли у 1984 році. Виходу диску “Forever young” передував вихід декількох синглів — “Big In Japan” в січні, “Sounds Like A Melody” в травні і “Forever Young” у вересні, перед самим виходом пластинки. Альбом розійшовся тиражем більшим ніж 2 000 000 копій. Пісня, Forever Young, стала популярною не одразу, проте з певного часу вважається класикою 1980-х.