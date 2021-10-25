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«Трагедія епічних масштабів»: Дженсен Еклз прокоментував загибель операторки Галини Гатчінс

Американський актор Дженсен Еклз, який зіграє одну з ролей у стрічці “Іржа”, прокоментував трагічну загибель операторки українського походження Галини Гатчінс на знімальному майданчику від пострілу Алека Боллвіна.

Понеділок, 25 жовтня 2021, 19:04

Фото: GETTY IMAGES

Реакція актора з’явилася в Instagram.

Актор зізнався, що навіть не знає, з чого розпочати свій допис.

“Це трагедія епічних масштабів, яку ми всі досі переживаємо. Минулого тижня я відчув, що зобов’язаний сказати Галині, наскільки класною я її вважаю. Я сказав їй, наскільки неймовірними, на мою думку, були кадри, які їй вдалося зафільмувати, і як цікаво було спостерігати, як вона та її команда працюють. Справді. Вона засміялася, подякувала й обняла мене. Я завжди буду вдячний за те, що у нас був цей момент”, – написав Еклз.

Актор додав, що у Галини Гатчінс були завзяття й пристрасть, які заряджали усю команду. Вона була джерелом натхнення.

“Своє серце й молитви я присвячую чоловіку, сину Галини та решті її родини. Просто не вистачає слів, щоб передати, яка це величезна втрата. Всі, хто знав й захоплювався нею, будуть неймовірно сумувати”, – додав актор.

Еклз також повідомив, що зробив пожертву у стипендіальний фонд пам’яті Галини Гатчінс Американського інституту кіномистецтва (AFI). Він підтримуватиме жінок-кінематографісток. Актор попросив усіх, хто прагне вшанувати пам’ять операторки, фінансово підтримати цю ініціативу.

Загибель Галини Гатчінс

Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера.

Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Гатчінс скерували  авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.

48-річний режисер Джоел Соуза, якого також було поранено, перебуває в критичному стані.

У департаменті поліції округу Санта-Фе підтвердили, що постріл зі зброї зробив саме актор. Болдвіна допитали слідчі. Наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.

Галина Гатчінс – уродженка України. Вона отримала ступінь магістра міжнародної журналістики в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, після чого працювала журналістом-розслідувачем для британських документальних фільмів в Європі.

Пізніше вона переїхала до США, де у 2015 році успішно закінчила Американський інститут кіно. Згодом жінка оселилася в Лос-Анджелесі й почала знімати короткометражні та документальні фільми.

Першою її великою художньою роботою був фільм “Archenemy” (“Запеклий ворог”) з Джо Манганьєлло у 2020 році.

У 2019 році видання American Cinematographer оголосило Гатчінс переможницею в номінації “Зірка, що сходить” (Rising Stars).

  • Голлівудський актор Алек Болдвін відвідав закритий захід пам’яті про застрелену операторку Галину Гатчінс. Як відомо, він ненавмисно смертельно поранив її під час фільмування картини “Іржа”.
  • Чоловік українки Галини Гатчінс, яку смертельно поранили під час фільмування картини “Іржа”, Меттью Гатчінс заявив, що сім’я переживає величезну втрату.
  • Американські слідчі продовжують розслідування випадкового вбивства операторки Галини Гатчінс від пострілу актора Алека Болдвіна на знімальному майданчику стрічки “Іржа”. Наразі детально перевіряють двох людей – експертку, яка готувала зброю, та асистента режисера.
Теги: Алек Болдвін, Галина Гатчінс, Дженсен Еклз, загибель

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