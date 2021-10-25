«Трагедія епічних масштабів»: Дженсен Еклз прокоментував загибель операторки Галини Гатчінс

Американський актор Дженсен Еклз, який зіграє одну з ролей у стрічці “Іржа”, прокоментував трагічну загибель операторки українського походження Галини Гатчінс на знімальному майданчику від пострілу Алека Боллвіна.

Реакція актора з’явилася в Instagram.

Актор зізнався, що навіть не знає, з чого розпочати свій допис.

“Це трагедія епічних масштабів, яку ми всі досі переживаємо. Минулого тижня я відчув, що зобов’язаний сказати Галині, наскільки класною я її вважаю. Я сказав їй, наскільки неймовірними, на мою думку, були кадри, які їй вдалося зафільмувати, і як цікаво було спостерігати, як вона та її команда працюють. Справді. Вона засміялася, подякувала й обняла мене. Я завжди буду вдячний за те, що у нас був цей момент”, – написав Еклз.

Актор додав, що у Галини Гатчінс були завзяття й пристрасть, які заряджали усю команду. Вона була джерелом натхнення.

“Своє серце й молитви я присвячую чоловіку, сину Галини та решті її родини. Просто не вистачає слів, щоб передати, яка це величезна втрата. Всі, хто знав й захоплювався нею, будуть неймовірно сумувати”, – додав актор.

Еклз також повідомив, що зробив пожертву у стипендіальний фонд пам’яті Галини Гатчінс Американського інституту кіномистецтва (AFI). Він підтримуватиме жінок-кінематографісток. Актор попросив усіх, хто прагне вшанувати пам’ять операторки, фінансово підтримати цю ініціативу.