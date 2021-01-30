Фото з’явилося в Instagram знаменитості.

Так, Кім опублікувала фото, на якому вони з Кортні зовсім юні. Зокрема, Кім підколювала волосся з обох сторін модними сьогодні аксесуарами, а її сестра носила дві коси.

Утім найбільше фанатів потішили популярні в той час брови-ниточки.

“Ці брови для мене”, – пожартувала Кім.

Однак коментатори зазначили, що мода циклічна. Можливо через кілька років брови-ниточки знову будуть у тренді.

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Нагадаємо, 19 липня на своєму першому публічному заході з моменту оголошення себе кандидатом у президенти Каньє Вест виступив з вільним монологом, що зачіпав такі теми, як аборти, релігія і міжнародна торгівля. Під час заходу Каньє плакав, говорячи про порятунок життя їх доньки Норт.