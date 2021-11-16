Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“З поваги до всіх, хто причетний до трагічних подій на фестивалі Astroworld, ми відкладаємо запуск Air Max 1 x Cactus Jack”, – сказано на сайті Nike.
Кросівки, відомі як Nike x Travis Scott Air Max 270 “Cactus Trails”, було розроблено в кількох варіантах. Планувалося, що останній дизайн презентують 16 грудня, але поки його відклали.
Читайте також:
Після трагедії на концерті: з гри Fortnite видалили товар, пов’язаний з Тревісом Скоттом
Окрім цього, модний бренд Dior відмовився презентувати спільну з репером колекцію одягу. Вони вважають, що нова колекція в колаборації зі Скоттом може негативно вплинути на репутацію Dior й фінансовий успіх кампейну. Реліз Cactus Jack x Dior було заплановано на січень 2022 року. Це 51 повноцінний образ.
Окрім цих компаній, Скотт співпрацював з McDonalds, Sony Playstation, Fortnite, Saint Laurent та іншими.
- Нагадаємо, що проти американського репера Тревіса Скотта подали позов після трагедії на музичному фестивалі Astroworld, де загинуло вісім людей і ще десятки отримали поранення.
- Тиснява виникла під час виступу Тревіса Скотта та репера Drake, коли натовп намагався підійти ближче до сцени.
- Загалом на концерті було близько 50 тисяч осіб. Коли стався інцидент, Скотт зупинив свій виступ і збентежено спостерігав, як до місця проведення під’їжджає швидка допомога.
- Модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер прокоментувала трагедію на фестивалі за участю свого бойфренда — репера Тревіса Скотта. Зірка зізналась, що “зламана і спустошена” через загибель людей.