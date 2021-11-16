Бренд спортивного одягу та взуття Nike відклав реліз нових кросівок Air Max 1 x Cactus Jack, розроблених спільно з репером Тревісом Скоттом після трагедії на фестивалі Astroworld.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“З поваги до всіх, хто причетний до трагічних подій на фестивалі Astroworld, ми відкладаємо запуск Air Max 1 x Cactus Jack”, – сказано на сайті Nike.

Кросівки, відомі як Nike x Travis Scott Air Max 270 “Cactus Trails”, було розроблено в кількох варіантах. Планувалося, що останній дизайн презентують 16 грудня, але поки його відклали.

Окрім цього, модний бренд Dior відмовився презентувати спільну з репером колекцію одягу. Вони вважають, що нова колекція в колаборації зі Скоттом може негативно вплинути на репутацію Dior й фінансовий успіх кампейну. Реліз Cactus Jack x Dior було заплановано на січень 2022 року. Це 51 повноцінний образ.

Окрім цих компаній, Скотт співпрацював з McDonalds, Sony Playstation, Fortnite, Saint Laurent та іншими.