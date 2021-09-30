«У них є спільні інтереси»: Анджеліна Джолі та The Weeknd готують спільні проєкти

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі та канадський музикант The Weeknd (Ейбел Тесфає) зустрічаються для обговорення спільних проєктів. Між ними нема романтичних стосунків.

Про це повідомляє американський канал E! з посиланням на джерело з близького оточення зірок.

За словами інсайдера, романтичних стосунків між Джолі та Тесфає нема. Їх поєднують товариські стосунки. Вони зустрічаються, щоб поговорити про мистецтво, культуру та інше.

“Вони не зустрічаються. У них є спільні інтереси, і вони із задоволенням об’єднують свої ідеї, щоб подивитися, що можуть з цим вигадати”, – каже джерело.

Інсайдер зазначив, що Анджеліна та Ейбел обговорюють партнерство щодо декількох гуманітарних проєктів.

Про можливий роман Джолі та The Weeknd вперше заговорили ще влітку. Пару періодично помічали то на концертах, то в ресторанах. Днями разом зірок знову бачили папараці.

У суботу акторка і співак провели 2,5 години в закритому залі італійського ресторану Giorgio Baldi в Санта-Моніці.