Вчені нещодавно додали 301 новий об'єкт до загальної кількості екзопланет, яких вже налічується 4569.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Штучний інтелект допоміг виявити сотні планет через нейромережі ExoMiner.

Нейронні мережі – це методи машинного навчання, які автоматично вивчають завдання за наявності достатньої кількості даних. ExoMiner – це нова нейронна мережа, яка використовує суперкомп’ютер NASA, Pleiades, і може відрізняти справжні екзопланети від різних типів самозванців або хибних спрацьовувань.

Коли планета проходить прямо між нами та своєю зіркою, ми бачимо, що зірка злегка тьмяніє, бо планета блокує частину світла. Це один із методів, який застосовують вчені для пошуку екзопланет.

Вони створюють графік залежності яскравості зірки від часу, що називається крива блиску. Використовуючи цей графік, вчені можуть побачити, який відсоток зоряного світла блокує планета і скільки часу потрібно планеті, щоб перетнути диск зірки.

Раніше вчені з космічного агентства NASA розповіли нові деталі про планету, які вдалося дізнатися завдяки космічній станції Юнона.