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З’явилися перший трейлер та кадри 2 сезону серіалу «Відьмак», – відео

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував перший трейлер і уривки 2 сезону серіалу “Відьмак”. У роликах з’явилися Весемір (Кім Бодніа) і Нівеллен (Крістофер Гів’ю). Також стало відомо, що платформа продовжила шоу на 3 сезон.

Неділя, 26 вересня 2021, 12:01

Фото: twitter.com/witchernetflix

Ролики з’явилися на Youtube-каналі Netflix.

У трейлері глядачам нагадують про важливі події 1 сезону, тому у відео багато сцен з попередніх серій. При цьому є й сцени з нових епізодів, що розкривають деталі сюжету нового сезону. 

У 2 сезоні Геральт з Рівії відведе Ціріллу в Каер Морхен, де дівчина буде тренуватися, а Єнніфер потрапить в полон. Ймовірно, разом з нею затримають ще й чарівницю Фрінгілью Віго.

У ролику Нівеллен розповідає про те, як діти стають відьмаками. Герой нагадав, що вижити після трансформації можуть далеко не всі. Також Нівеллен сказав, що у відьмаків немає людських почуттів і реакцій.

У ще одному уривку глядачам показали напружену сцену у замку.

Прем’єра 2 сезону серіалу “Відьмак” відбудеться 17 грудня.

  • У квітні цього року стрімінговий сервіс Netflix завершив зйомки другого сезону популярного серіалу “Відьмак” (“The Witcher”).
  • Раніше стримінговий сервіс Netflix анонсував вихід серіалу “The Witcher: Blood Origin” (“Відьмак: Походження крові”). Це буде приквел фентезійного серіалу “Відьмак” (“The Witcher”), який вийшов у 2019 році.
  • Шоу-раннер серіалу “Відьмак” Лорен Хіссріч розповіла про новий сезон проєкту, в якому з’являться ЛГБТ-персонажі.
Теги: відео, Відьмак, Netflix

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