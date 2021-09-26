З’явилися перший трейлер та кадри 2 сезону серіалу «Відьмак», – відео

Ролики з’явилися на Youtube-каналі Netflix.
У трейлері глядачам нагадують про важливі події 1 сезону, тому у відео багато сцен з попередніх серій. При цьому є й сцени з нових епізодів, що розкривають деталі сюжету нового сезону.
У 2 сезоні Геральт з Рівії відведе Ціріллу в Каер Морхен, де дівчина буде тренуватися, а Єнніфер потрапить в полон. Ймовірно, разом з нею затримають ще й чарівницю Фрінгілью Віго.
У ролику Нівеллен розповідає про те, як діти стають відьмаками. Герой нагадав, що вижити після трансформації можуть далеко не всі. Також Нівеллен сказав, що у відьмаків немає людських почуттів і реакцій.
У ще одному уривку глядачам показали напружену сцену у замку.
Прем’єра 2 сезону серіалу “Відьмак” відбудеться 17 грудня.
- У квітні цього року стрімінговий сервіс Netflix завершив зйомки другого сезону популярного серіалу “Відьмак” (“The Witcher”).
- Раніше стримінговий сервіс Netflix анонсував вихід серіалу “The Witcher: Blood Origin” (“Відьмак: Походження крові”). Це буде приквел фентезійного серіалу “Відьмак” (“The Witcher”), який вийшов у 2019 році.
- Шоу-раннер серіалу “Відьмак” Лорен Хіссріч розповіла про новий сезон проєкту, в якому з’являться ЛГБТ-персонажі.