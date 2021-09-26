З’явилися перший трейлер та кадри 2 сезону серіалу «Відьмак», – відео

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував перший трейлер і уривки 2 сезону серіалу “Відьмак”. У роликах з’явилися Весемір (Кім Бодніа) і Нівеллен (Крістофер Гів’ю). Також стало відомо, що платформа продовжила шоу на 3 сезон.

Ролики з’явилися на Youtube-каналі Netflix.

У трейлері глядачам нагадують про важливі події 1 сезону, тому у відео багато сцен з попередніх серій. При цьому є й сцени з нових епізодів, що розкривають деталі сюжету нового сезону.

У 2 сезоні Геральт з Рівії відведе Ціріллу в Каер Морхен, де дівчина буде тренуватися, а Єнніфер потрапить в полон. Ймовірно, разом з нею затримають ще й чарівницю Фрінгілью Віго.

У ролику Нівеллен розповідає про те, як діти стають відьмаками. Герой нагадав, що вижити після трансформації можуть далеко не всі. Також Нівеллен сказав, що у відьмаків немає людських почуттів і реакцій.

У ще одному уривку глядачам показали напружену сцену у замку.

Прем’єра 2 сезону серіалу “Відьмак” відбудеться 17 грудня.