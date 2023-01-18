Американський актор, зірка "Месників" і "Соколиного ока" Джеремі Реннер, після аварії зі снігоприбиральною машиною, внаслідок якої отримав серйозні травми, повернувся з лікарні додому.

Допис з відповідним повідомленням з’явився на сторінці актора у Twitter.

У своєму дописі актор зазначив, що дуже радий нарешті подивитися нову серію багатосерійного кримінального трилера “Мер Кінгстауна” з родиною вдома. Варто зазначити, що у цьому серіалі Джеремі Реннер зіграв головну роль.

“Попри затуманення мого мозку під час одужання, я був дуже схвильований дивитися 201 серію зі своєю родиною вдома”, – написав актор, а також додав емоджі з руками, складеними для молитви, й сердечко.

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home 🙏❤️🙏 — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 17, 2023

Нагадаємо, що Джеремі Реннер потрапив до лікарні після аварії у новорічний день під час прибирання снігу. Актор перебував у відділенні інтенсивної терапії в критичному, але стабільному стані.

За даними речника актора, 2 січня Джеремі Реннер переніс операцію. Він отримав тупу травму грудної клітини та ортопедичні травми у Неваді.

Видання CNN отримало інформацію, що акторові знадобилося дві операції для усунення травм, яких він зазнав під час аварії. Своєю чергою, джерело, близьке до зірки, заявило, що його тілесні ушкодження значні.

До місцевої лікарні організували медичне транспортування літаком. Зірка “Соколиного ока” був єдиним постраждалим в аварії.

Напередодні Джеремі Реннер опублікував відео в Instagram, де він керував снігоприбиральною машиною з підписом: “Прокладайте нові шляхи, святкові пригоди”. Згодом він додав ще одну публікацію й показав, як прибирає сніг з написом: “Майже завершено катання на санчатах для дітей”.

Вже 4 січня актор “Месників” і “Соколиного ока” опублікував першу фотографію після того, як потрапив до лікарні через аварію.

Джеремі Реннер подякував своїм прихильникам за підтримку. “Дякую всім за теплі слова. Зараз я надто знесилений, щоб багато писати. Але я шлю вам усім любов”, – підписав актор селфі з лікарні.