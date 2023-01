Допис з відповідним повідомленням з’явився на сторінці актора у Twitter.

У своєму дописі актор зазначив, що дуже радий нарешті подивитися нову серію багатосерійного кримінального трилера “Мер Кінгстауна” з родиною вдома. Варто зазначити, що у цьому серіалі Джеремі Реннер зіграв головну роль.

“Попри затуманення мого мозку під час одужання, я був дуже схвильований дивитися 201 серію зі своєю родиною вдома”, – написав актор, а також додав емоджі з руками, складеними для молитви, й сердечко.

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home 🙏❤️🙏

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 17, 2023