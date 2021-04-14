Через 100 днів після остаточного етапу Brexit показники торгівлі Великої Британії знаходяться в глибокому занепаді, а економіка переживає важку кризу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Коли 24 грудня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про торговельну угоду у межах Brexit, він сказав, що це дозволить британським компаніям “вести ще більше бізнесу” з Європейським союзом.

Джонсон заявив, що країна буде процвітати й динамічно розвиватися після завершення свого виходу з Європейського союзу. За його словами, Сполучене королівство матиме право укладати торговельні угоди по всьому світу, продовжуючи при цьому безперешкодно експортувати товари на ринок ЄС.

Але минуло 100 днів відтоді, як Велика Британія відокремилася від свого найбільшого торговельного партнера, і Brexit виявився катастрофою для багатьох британських експортерів.

“Ми закликаємо як Велику Британію, так і ЄС повернутися за стіл переговорів і розробити рішення, які зменшують торговельні бар’єри й дають експортерам шанс на боротьбу”, – заявила виконавча директорка Британської торгової палати Ханна Ессекс.

За її словами, це структурні проблеми, які, можуть привести до довгострокового, потенційно необоротного ослаблення експортного сектора Сполученого королівства.

При цьому уряд не публікує оцінку економічних наслідків Brexit і продовжує рекламувати його переваги.

Представник уряду повідомив CNN Business, що угода Brexit “захищає робочі місця та інвестиції по всій Великій Британії та гарантує, що підприємства продовжують ефективно торгувати в Європейському союзі”.

Проте опитування Торгової палати Великої Британії серед 2900 британських експортерів показало, що 41% фірм повідомили про зниження експортних продажів в першому кварталі через Brexit і пандемію коронавірусу.

За словами Сурена Тиру, голови економічного відділу Британської торгової палати, експортери щосили намагаються пристосуватися до величезного обсягу паперової роботи, з якою вони тепер повинні мати справу.

Він сказав CNN Business, що також відсутня ясність щодо сплати податків з продажів, а також існує плутанина щодо нових правил походження товарів, оскільки уряд практично не надає компаніям інформацію з цих питань.

Крім того, з 1 січня всі рослинні та тваринні продукти повинні мати експортний санітарний сертифікат (EHC), що робить нерентабельним постачання до ЄС продуктів невеликими підприємствами. У результаті експорт лосося впав на 98%, яловичини – на 92%, кормів для тварин – на 80% і віскі – на 63%.

До Brexit Лондон вважався європейським фінансовим центром, проте тепер Амстердам зайняв провідне положення за обсягами торгів акціями та іншими фінансовими інструментами.

На частку фінансових послуг у Сполученому Королівстві припадало 11% ВВП і 1,1 млн робочих місць. Згідно з даними агентства Ernst & Young, після проведення референдуму близько £1,3 трильйона ($1,8 трильйона) активів мігрували в ЄС разом з 7600 робочих місць.

З новими митними правилами ситуація тільки погіршиться. За оцінками Британського управління бюджетною політикою, довгострокові втрати від Brexit у сфері виробництва складуть 4%, а експорт та імпорт скоротяться на 15%.

У понеділок група законодавців, бізнес-лідерів і економістів оголосила про створення незалежної комісії для вивчення торгових угод Великої Британії з Європою і рештою світу.

Комісія з торгівлі та бізнесу Великої Британії, серед організаторів якої голова Virgin Пітер Норріс, представить уряду рекомендації щодо поліпшення цих угод.

“Ми будемо детально вивчати вплив угод, особливо на малий бізнес, який несуть на собі всю тяжкість нової бюрократії на наших кордонах”, – заявив член комісії від консерваторів Роджер Гейл.

Довгострокові наслідки

Вихід з єдиного ринку ЄС означає кінець безперешкодної торгівлі й збільшення витрат для британських компаній, навіть якщо вони пристосувалися до нового способу ведення бізнесу.

За словами Анни Ежевської, засновниці міжнародної консалтингової фірми Trade & Borders, основним наслідком буде поступова зміна ланцюжків постачання, оскільки виробники ЄС знайдуть альтернативних постачальників.

“Бізнес йде шляхом найменшого опору, і нові торгові бар’єри можуть зробити постачальників з Великої Британії менш конкурентоспроможними на ринку ЄС”, – сказала вона.

Нагадаємо, 30 грудня 2020 року прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписав торговельну угоду з Європейським союзом. Документ врегульовує торговельні відносини між Сполученим Королівством та ЄС після завершення Brexit. За годину до 2021 року, 31 грудня, Велика Британія остаточно втратила статус держави-члена Європейського Союзу та вийшла з єдиного ринку.