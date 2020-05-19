Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.

Решение касается таких 11 стран: Греция, Кипр, Германия, Испания, Италия, Австрия, Хорватия, Португалия, Мальта, Словения и Болгария.

Министры иностранных дел этих стран достигли договоренности в режиме видеоконференции.

Принятое соглашение основано на принципах, выданных на прошлой неделе Европейской комиссией. Цель соглашения – скоординировать усилия государств для открытия границ для туристов.

Министры выделили четыре ключевых принципа в этом направлении: руководствоваться правилами Еврокомиссии для постепенной нормализации трансграничных поездок; изучить способы разрешения поездок в условиях пандемии коронавируса; обеспечить безопасные путешествия и возможность безопасного возвращения домой; учитывать эпидемиологические ситуации принятия решений о туристических направлениях.

“Мы призываем туристические компании и связанные с ними частные субъекты использовать ближайшие недели для принятия надлежащих мер предосторожности для защиты путешественников после восстановления свободы передвижения и путешествий. Мы считаем, что это важный элемент для восстановления доверия общественности к безопасности путешествий”, – говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова заявила, что авиакомпании, которые анонсируют возобновление полетов из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение.