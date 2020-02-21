Об этом сообщает The Washington Post.
Пока медики проводили медосмотр американских граждан, претендовавших на эвакуацию, их ожидали десятки автобусов. Во время осмотра и проведения необходимых анализов стало известно, что 14 граждан из 328 уже могут быть заражены и являются носителями коронавирусной инфекции.
Госдепартамент США должен был принять решение – оставить зараженных граждан в больницах Токио или эвакуировать в родную страну и поместить на карантин. Чиновники Госдепартамента предлагали эвакуировать зараженных граждан, но посадить их в самолете за специальной пластиковой перегородкой.
При этом представители Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выступали категорически против.
В двух самолетах Boeing 747, предназначенных для эвакуации граждан, было 18 посадочных мест, закрытых специальным пластиковым материалом с четырех сторон.
Аргументы чиновников Госдепа взяли верх, после чего представители CDC заявили, что это риск того, что число заражений коронавирусом на территории США может вырасти вдвое.
После того как самолеты с американцами прибыли в США, всех пассажиров поместили в карантин, а тех, у кого были симптомы коронавируса, проверили повторно. У 11 из них заражение подтвердилось. У двоих пассажиров заражение не подтвердилось и один все еще ждет результатов.
Карантин на лайнере длился с 4 февраля. 19 февраля его покинули первые пассажиры, которые не были заражены. Сегодня планируют отпустить еще 500.
- Власти Японии заявила, что на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили 79 новых случаев заражения. Общее количество больных судне составляет 620 человек.
- У двоих граждан Австралии, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess, выявлен коронавирус 2019-nCoV.
- На круизном лайнере вследствие заражения коронавирусом скончались два пассажира.
- Европейский союз заявил о готовности профинансировать расходы на эвакуацию граждан стран-членов с круизного лайнера Diamond Princess. Из Италии в Японию уже отправили два спецрейса с медицинскими работниками на борту.
- Двое украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, у которых был диагностирован китайский коронавирус Covid-19, сейчас находятся в больницах Токио. Тесты, подтверждающие их выздоровление, пока не сделаны.