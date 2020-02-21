В понедельник, 17 февраля, США эвакуировали своих граждан из круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии. В процессе у 14 из 328 туристов медики обнаружили симптомы коронавируса. По прибытии в США, заражение подтвердили у 11 человек.

Об этом сообщает The Washington Post.

Пока медики проводили медосмотр американских граждан, претендовавших на эвакуацию, их ожидали десятки автобусов. Во время осмотра и проведения необходимых анализов стало известно, что 14 граждан из 328 уже могут быть заражены и являются носителями коронавирусной инфекции.

Госдепартамент США должен был принять решение – оставить зараженных граждан в больницах Токио или эвакуировать в родную страну и поместить на карантин. Чиновники Госдепартамента предлагали эвакуировать зараженных граждан, но посадить их в самолете за специальной пластиковой перегородкой.

При этом представители Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выступали категорически против.

В двух самолетах Boeing 747, предназначенных для эвакуации граждан, было 18 посадочных мест, закрытых специальным пластиковым материалом с четырех сторон.

Аргументы чиновников Госдепа взяли верх, после чего представители CDC заявили, что это риск того, что число заражений коронавирусом на территории США может вырасти вдвое.

После того как самолеты с американцами прибыли в США, всех пассажиров поместили в карантин, а тех, у кого были симптомы коронавируса, проверили повторно. У 11 из них заражение подтвердилось. У двоих пассажиров заражение не подтвердилось и один все еще ждет результатов.

Карантин на лайнере длился с 4 февраля. 19 февраля его покинули первые пассажиры, которые не были заражены. Сегодня планируют отпустить еще 500.