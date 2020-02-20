Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
В сообщении сказано, что эвакуируют только тех граждан, у которых нет признаков заражения коронавирусом.
Из Италии в Японию уже отправили два спецрейса с медицинскими работниками на борту.
“ЕС продолжает работать круглосуточно и без выходных, помогая как своим государствам-членам, так и Китаю. Мы готовим отправку новых партий помощи в Китай в ближайшие дни”, – заявил европейский комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.
При прибытии на борт лайнера итальянская медицинская бригада оценит состояние пассажиров, и только те, у кого отрицательный результат анализа на коронавирус (COVID-19) или нет никаких симптомов заболевания, будут допущены на борт самолета.
Сколько пассажиров лайнера из стран ЕС эвакуируют – будет известно в ближайшие дни. Когда они прилетят в Европу – пробудут еще 14 дней на карантин. Карантин для эвакуированных граждан каждая страна-член ЕС будет организовывать самостоятельно.
Со стороны ЕС финансироваться будут только расходы на рейсы.
До этого, по аналогичному принципу, удалось эвакуировать с лайнера 400 граждан Франции и Германии.
Европейская комиссия поддерживает регулярные контакты с государствами-членами, Европейским центром профилактики и контроля заболеваний и Всемирной организацией здравоохранения по всем аспектам вспышки COVID-19.
Карантин на лайнере длился с 4 февраля. Вчера его покинули первые пассажиры, которые не были заражены. Сегодня планируют отпустить еще 500.
Сегодня стало известно, что на Diamond Princess вследствие заражения коронавирусом скончались два пассажира.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано не менее 69 260 случаев нового коронавируса, а количество смертей превысило 1660 случаев. В воскресенье, 17 февраля, жертвами коронавируса на материковом Китае стали 105 человек.
- Украинцы, которые до сих пор находятся в китайском Ухане (провинция Хубэй), эпицентре вспышки смертельного коронавируса, будут эвакуированы и прибудут в Украину 19 февраля.
- Кабинет министров выделил 4,5 миллиона гривен на эвакуацию украинцев из эпицентра нового атипичного коронавируса, китайской провинции Хубэй.
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