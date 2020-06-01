20-ти участникам массовой перестрелки в Броварах суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

“20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать в 10:00. Двум лицам объявлено подозрение заочно – до задержания. На очереди – организаторы преступления. Следствие продолжается”, – написал Аваков.

Накануне сообщалось, что в Броварах (Киевская область) суд принял решение относительно 13 из 23 подозреваемых.

Утром 29 мая в Броварах произошла стрельба из-за перераспределения пассажиропотока. На месте происшествия сотрудники полиции задержали 11 участников инцидента.

При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще 17 правонарушителей.

По состоянию на 30 мая были установлены 28 лиц, причастных к правонарушению.

21 участнику перестрелки объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.