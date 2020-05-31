Суд по избранию меры пресечения участникам массовой перестрелки в Броварах до сих пор продолжается. Суд принял решение относительно 13 из 23 подозреваемых.

Об этом сообщила Нацполиция на странице в Facebook.

Так, 13 участников перестрелки в Броварах уже отправили под арест на 60 дней без права залога, но суд над 10 подозреваемыми продолжается до сих пор.

Отметим, что согласно закону, у правоохранителей есть всего 72 часа с момента задержание для избрания меры пресечения. Если за это время суд не примет решения, то задержанных придется отпустить.

Фото: Полиция Киевской области

Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных меру пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца. Защитники хотят смягчения — круглосуточный домашний арест, однако судья назначает арест без залога.

Накануне сообщалось, что суд в Броварах (Киевская область) арестовал шестерых участников резонансной перестрелки в городе, которая произошла 29 мая. Всего суд должен избрать меры пресечения 21 подозреваемому.

Утром 29 мая в Броварах произошла стрельба из-за перераспределения пассажиропотока. На месте происшествия сотрудники полиции задержали 11 участников инцидента.

При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны еще 17 правонарушителей.

По состоянию на 30 мая были установлены 28 лиц, причастных к правонарушению.

21 участнику перестрелки объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.