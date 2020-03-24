Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
“Херсонской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления полномочиями работниками одного из частных предприятий города, которые во время действия запрета, определенной постановлением Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 № 214, пытались экспортировать в Израиль 21 тыс. медицинских масок стоимостью более 1 млн грн.”, – говорится в сообщении.
Уточняется, что решением суда в данный момент уже наложен арест на груз.
При этом досудебное расследование по статьям “злоупотребление властью или служебным положением” и “покушение на преступление” продолжается.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19. #Буквы собрали все изменения в законодательстве в одном тексте – как будет работать транспорт, что изменится в деятельности общественных заведений, налогах и выплатах и как будут наказывать за нарушение карантина.
- 22 марта в МОЗ сообщили, что в Украине зафиксировали 26 новых случаев инфицирования коронавирусом, а общее количество подтвержденных случаев достигло 73.
- 23 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве лабораторно подтверждены еще 4 случая COVID-19.
- В Мукачево предварительно подтвержден 1 случай заболевания COVID-19.