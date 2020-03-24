В прокуратуре Херсонской области рассказали как в Израиль из Херсона пытались незаконно вывезти 21 тысячу медицинских масок.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

“Херсонской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления полномочиями работниками одного из частных предприятий города, которые во время действия запрета, определенной постановлением Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 № 214, пытались экспортировать в Израиль 21 тыс. медицинских масок стоимостью более 1 млн грн.”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что решением суда в данный момент уже наложен арест на груз.

При этом досудебное расследование по статьям “злоупотребление властью или служебным положением” и “покушение на преступление” продолжается.