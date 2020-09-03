Таковы результаты опроса социологической группы “Рейтинг” в оценке медицинской реформы.

18% скорее удовлетворены проведением медицинской реформы в Украине, 64% – скорее недовольны, 13% ничего не знают об этом. В большей степени проведением реформы довольны молодежь, более обеспеченные и те, кто чаще посещают семейного врача.

Почти 60% опрошенных считают, что власть должна продолжить медицинскую реформу с существенными изменениями, 25% выступают за ее отмену, 6% – за продолжение без изменений. 62% считают, что медицинская реформа в Украине должна происходить методом постепенных изменений, 29% – за быстрые изменения.

Для успешной реализации медицинской реформы в Украине почти 40% опрошенных отводят три и более лет, 21% – год, 9% – полгода. 20% считают, что медицинская реформа никогда не будет успешно реализована. Более оптимистично в оценке времени для реализации реформы настроенная молодежь, те, кто имеют родственников-медиков и те, кто довольны медицинской реформой в целом.

Опрос проводился в два этапа: первая волна: 14-19 июля 2020, вторая волна: 15-25 августа 2020

В опросе приняли участие 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.