Таковы результаты опроса социологической группы “Рейтинг” в оценке медицинской реформы.
18% скорее удовлетворены проведением медицинской реформы в Украине, 64% – скорее недовольны, 13% ничего не знают об этом. В большей степени проведением реформы довольны молодежь, более обеспеченные и те, кто чаще посещают семейного врача.
Почти 60% опрошенных считают, что власть должна продолжить медицинскую реформу с существенными изменениями, 25% выступают за ее отмену, 6% – за продолжение без изменений. 62% считают, что медицинская реформа в Украине должна происходить методом постепенных изменений, 29% – за быстрые изменения.
Для успешной реализации медицинской реформы в Украине почти 40% опрошенных отводят три и более лет, 21% – год, 9% – полгода. 20% считают, что медицинская реформа никогда не будет успешно реализована. Более оптимистично в оценке времени для реализации реформы настроенная молодежь, те, кто имеют родственников-медиков и те, кто довольны медицинской реформой в целом.
Опрос проводился в два этапа: первая волна: 14-19 июля 2020, вторая волна: 15-25 августа 2020
В опросе приняли участие 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- Ранее Владимир Зеленский призвал пересмотреть медицинскую реформу. Он отметил, что медицинская отрасль страны находится “за шаг от комы”.
- Владимир Зеленский также заявил, что внедрение второго этапа медреформы приведет к увольнению тысяч медиков и закрытию сотен больниц.
- В Министерстве охраны здоровья Украины намерены модифицировать медицинскую реформу. Так, с 1 июня планируется изменить систему финансирования больниц.