Информация об этом было опубликована властями штата Нью-Йорк.
Уточняется, что в целом в штате умерли от коронавируса уже 4 758 людей.
Согласно опубликованной информации, 86% умерших от COVID-19 до инфицирования вирусом уже страдали от различных хронических заболеваний. Чаще всего эти люди болели сахарным диабетом (в 37%) и страдали от повышенного давления (в 55%).
Помимо того, отмечается, что 63% погибших были старше 70 лет и только 7% были младше 49 лет.
Как рассказал губернатор штата Эндрю Куомо, вирус убивает уязвимых людей.
При этом губернатор также заявил, что количество новых случаев в штате снижается.
На данный момент в США свыше 399 тысяч заболевших COVID-19. Из них почти 22,5 тысячи человек вылечились, а около 13 тысяч – погибли.
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