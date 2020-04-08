Подавляющее большинство людей, которые умерли от коронавируса в Нью-Йорке, уже страдали от хронических заболеваний.

Информация об этом было опубликована властями штата Нью-Йорк.

Уточняется, что в целом в штате умерли от коронавируса уже 4 758 людей.

Согласно опубликованной информации, 86% умерших от COVID-19 до инфицирования вирусом уже страдали от различных хронических заболеваний. Чаще всего эти люди болели сахарным диабетом (в 37%) и страдали от повышенного давления (в 55%).

Помимо того, отмечается, что 63% погибших были старше 70 лет и только 7% были младше 49 лет.

Как рассказал губернатор штата Эндрю Куомо, вирус убивает уязвимых людей.

При этом губернатор также заявил, что количество новых случаев в штате снижается.

На данный момент в США свыше 399 тысяч заболевших COVID-19. Из них почти 22,5 тысячи человек вылечились, а около 13 тысяч – погибли.