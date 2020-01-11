Руководство авиакомпании МАУ назвало "абсолютной безответственностью" факт того, что в состоянии военного конфликта власти Ирана не закрыли воздушное пространство для гражданской авиации.

Соответствующее заявление было сделано в ходе брифинга, сообщает корреспондент #Букв.

Президент МАУ Евгений Дыхне отметил, что никакой информации о возможной опасности в воздушном пространстве Тегерана не было ни в момент вылета рейса PS752 из “Борисполя”, ни когда он возвращался в Украину.

“На момент вылета из аэропорта “Борисполь” никакой информации о возможных угрозах не было. На момент вылета из аэропорта Тегерана абсолютно точно так же, никакой информации авиакомпании не было. И никаких решений предано нам не было”, – заявил Дыхне.

Его слова подтвердил вице-президент компании МАУ по летной работе Игорь Сосновский. Он подчеркнул, что проследить полет украинского борта 8 января, и сравнить его с более ранними полетами, можно с помощью авиатрекера Flightradar.

Он показал, что борт Boeing 737-800 следовал по графику. До него и после него из аэропорта вылетали и другие самолеты. Все происходило в штатном режиме.

Также он продемонстрировал графики, указывающие на то, что самолет летел по тому же маршруту, и на той же высоте, что и ранее.

Сосновский подчеркнул, что после того как самолет был сбит, аэропорт все равно продолжал работу в штатном режиме.

“Они (Иран, – ред.) должны взять полную ответственность на себя за то, что произошло с нашими людьми (экипажем, – ред.)… Это абсолютная безответственность. Если вы играете в войну, то играйте сколько хотите, но вокруг нормальны люди, которых надо беречь. Если они куда-то откуда-то стреляют, они обязаны были закрыть аэропорт. Обязаны. И стреляйте сколько хотите”, – заявил Сосновский.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.