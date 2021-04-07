Covid-19 Украина

обновлено 07.04.2021 в 18:02

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Еще две области оказались в «красной» зоне: какие ограничения будут действовать

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила "красный" уровень эпидемической опасности в Запорожской и Хмельницкой областях.

Среда, 7 апреля 2021, 18:37

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Нимчинов в Facebook.

По его данным, “красный” уровень эпидопасности в этих областях начнет действовать с 00 часов 00 минут 9 апреля 2021 года.

Комиссия также решила применить на территории Запорожской и Хмельницкой областей ограничительные противоэпидемические меры предусмотреннын для “красного” уровня эпидемической опасности.

Как известно, “красная” зона вводится на территории региона в случае наличия в течение 3 дней подряд двух и более следующих признаков:

• загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – более 65%;

• количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – менее 300;

• количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – более 60;

• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 20%;

• уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

Какие ограничения действуют в “красной” зоне

Согласно нормам адаптивного карантина, в “красной” зоне предусмотрено введение жестких карантинных ограничений. Запрещено:

1. Деятельность баров, ресторанов, кафе и т.п., кроме осуществления адресной доставки заказов и заказов на вынос и заведений общественного питания в аэропортах.

2. Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах (кроме исключений, предусмотренных подпунктом 4).

3. Прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности.

4. Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания, кроме:

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам;

торговой деятельности с осуществлением адресной доставки заказов;

деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей;

деятельности операторов почтовой связи;

медицинской практики, ветеринарной практики;

деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания);

деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления;

парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

выполнения работ по сбору и заготовке отходов;

осуществления деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг.

5. Прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий (кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, осуществления кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц).

6. Деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов (кроме тренировок спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий).

7. Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей.

8. Работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11:00 до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

9. Деятельность непродовольственных рынков.

10. Посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Что касается пассажирских перевозок, то Кабинет Министров 22 марта предоставил полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях в работе общественного транспорта.

  • С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
  • 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
  • Максим Степанов впоследствии сообщил, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
  • Более 60% украинцев поддерживают введение жесткого карантина (локдауна) при росте уровня заболеваемости коронавирусом COVID-19. При этом 26% высказались за локдаун на всей территории Украины (общенациональный локдаун). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 23-24 марта 2021 года.
Теги: адаптивный карантин, епідемія, червона зона

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