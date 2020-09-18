Власти США решили запретить скачивать разработанные в Китае приложения TikTok и WeChat, начиная с воскресенья, 20 сентября.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на администрацию президента США Дональда Трампа.

Так, сегодня стало известно, что с воскресенья в Соединенных Штатах будет запрещен доступ к мобильным приложениям WeChat и TikTok в американских магазинах приложений (Google Play и App Store).

В рамках ограничений будет запрещен перевод средств или обработка платежей через WeChat в США.

Начиная с воскресенья, будет введен запрет на хостинг информации для WeChat в этом стране (что приведет к трудностям с пересылкой сообщений), сообщает американский телеканал CNN.

Те же запреты на предоставление услуг вступят в силу 12 ноября для TikTok (если до того времени не будет сделки о передаче активов в США, которая бы удовлетворила Вашингтон).

В настоящее время TikTok ведет переговоры о передаче своих активов в США американской компании Oracle, производящей программное обеспечение.

“Сегодняшние действия еще раз доказывают, что президент Трамп сделает все, что в его силах, чтобы гарантировать нашу национальную безопасность и защитить американцев от угроз со стороны Коммунистической партии Китая”, – подчеркнул министр торговли США Уилбур Росс.

По его словам, WeChat фактически прекратит нормальное функционирование в США.

Что касается TikTok, то “единственное реальное изменение с вечера воскресенья будет заключаться в том, что у пользователей не будет доступа к обновлениям приложения или обслуживанию”.

Сотрудники TikTok по-прежнему смогут получать зарплату и льготы, а также выполнять свою повседневную работу, не нарушая запрета.

Стоит отметить, что указанными приложениями пользуются более 100 миллионов человек в США.